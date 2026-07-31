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Kanpur News: छात्रों ने सीखीं ब्रेकिंग न्यूज और लाइव रिपोर्टिंग की बारीकियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार छात्रों के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं। पहली कार्यशाला में छात्रों ने ब्रेकिंग न्यूज प्रस्तुत करने और लाइव रिपोर्टिंग का अभ्यास किया, जबकि दूसरी कार्यशाला में टीवी प्रोडक्शन की प्रक्रिया सीखी गई। विभागाध्यक्ष ने बताया कि यह कार्यशालाएं छात्रों के विकास में मदद करती हैं।

Kanpur News: छात्रों ने सीखीं ब्रेकिंग न्यूज और लाइव रिपोर्टिंग की बारीकियां

Kanpur News: कानपुर। प्रमुख संवाददाता छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में स्नातक एवं परास्नातक छात्र-छात्राओं के लिए दो विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। संचार कौशल कार्यशाला में प्रथम वर्ष के छात्रों ने ब्रेकिंग न्यूज प्रस्तुत करने, विभिन्न व्यक्तित्वों की शैली में समाचार वाचन तथा भविष्य से लाइव रिपोर्टिंग जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया। दूसरी कार्यशाला टीवी प्रोडक्शन पर केंद्रित रही। जिसमें अंतिम वर्ष के छात्रों ने न्यूज निर्माण की पूरी प्रक्रिया को प्रायोगिक रूप से सीखा। विभागाध्यक्ष डॉ. दिवाकर अवस्थी ने कहा कि इस प्रकार की कार्यशालाएं छात्रों के व्यक्तित्व विकास में सहायक होती हैं। इस मौके पर डॉ. होइमावती तालुकदार, डॉ. योगेंद्र पांडे, डॉ. जितेंद्र डबराल, डॉ. रश्मि गौतम आदि रहे।

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