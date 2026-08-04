Kanpur News: गंगा की तेज धारा से सिद्धपीठ आश्रम पर कटान का खतरा

Kanpur News: बिठूर में गंगा नदी से कटान का खतरा बढ़ गया है। पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा नदी में हाईटेंशन खंभा बनाने से जलधारा प्रभावित हुई है। कटान रोकने के लिए सिंचाई विभाग ने बालू भरी बोरियां लगाई हैं। आश्रम के महाराज ने मुख्यमंत्री को खत लिखा है।

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। बिठूर में सिद्धपीठ आश्रम, शिवमंदिर और गोशाला पर गंगा नदी से कटान का खतरा गहरा गया है। क्योंकि पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ने नदी में हाईटेंशन खंभा बनाने के लिए जलधारा को बाधित किया। नतीजतन, गंगा का जलप्रवाह कानपुर नगर की ओर घूम गया है। फिलहाल, कटान को रोकने के लिए सिंचाई विभाग बालू भरी बोरियां लगा रहा है। सिद्धपीठ आश्रम को कटान का खतरा देखते हुए आश्रम के महाराज स्वामी राघवानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गुहार लगाई थी। बताया कि बिठूर के पाठकपुर में सिद्ध आश्रम में शिव मंदिर और गोशाला है। गंगा की कटान से अस्तित्व खतरे में है। नींव के समीप गंगा का पानी पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पत्र का संज्ञान लिया तो सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बालू भरी बोरियों से गंगा किनारे कटान रोकने का प्रयास किया।

कटान की स्थिति आश्रम से एक किमी दूर बाएं था बहाव क्षेत्र

सिंचाई विभाग की जांच में पता चला कि आश्रम से एक किमी दूर अपस्ट्रीम में बाईं ओर गंगा का बहाव क्षेत्र था। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने बहाव क्षेत्र में हाईटेंशन विद्युत टॉवर बनाया। इसकी निर्माण सामग्री के लिए गंगा नदी में रास्ता भी बनाया, जिसके अवशेष से गंगा का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो गया, जिससे डाउन स्ट्रीम में सिल्टिंग हो गई। जलधारा बदलने से आश्रम की ओर भयानक कटाव हो रहा है। मंदिर परिसर और गोशाला की नींव से सटकर जलधारा बह रही है।

अधिशासी अभियंता का बयान कोट-

सिद्धपीठ आश्रम, शिवमंदिर और गोशाला को गंगा की कटान से भयानक खतरा पैदा हो गया है। कटान को रोकने के लिए बालू भरी बोरियां लगाई जा रहीं हैं। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के विद्युत टॉवर के चलते गंगा का प्राकृतिक प्रवाह परिवर्तित हुआ है।

-एमके सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग