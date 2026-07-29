Kanpur News: बीईओ ने बंद कराए दो अमान्य विद्यालय, एक अन्य को नोटिस्र
Kanpur News: बीएसए के निर्देश पर अवैध स्कूलों के खिलाफ अभियान के तहत सरवनखेड़ा के बीईओ ने रनियां में छापेमारी की और दो अवैध स्कूलों को बंद किया। अभिभावकों को बिना मान्यता के स्कूलों में पढ़ाई न कराने की सलाह दी गई। एक स्कूल को नोटिस जारी किया गया है, जबकि संचालकों पर कार्रवाई जारी है।
Kanpur News: सरवनखेड़ा संवाददाता। बीएसए के निर्देश पर चलाए जा रहे अवैध स्कूलों के खिलाफ अभियान में बुधवार को सरवनखेड़ा के बीईओ ने रनियां में छापेमारी करके दो अवैध स्कूलों को बंद करा दिया। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर अवैध स्कूलों में पढ़ाई न कराने की बात कही। वहीं एक स्कूल को नोटिस जारी किया गया है। बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों पर लगातार कार्यवाही के क्रम मे संचालकों को नोटिस व स्कूल संचालित मिलने पर एक लाख रुपये का जुर्माना के कड़े निर्देशों के बावजूद स्कूल संचालकों को अभी तक कोई भी भय दिखाई नहीं दे रहा है। बुधवार को बीईओ अजीत प्रताप सिंह ने रनिया क्षेत्र के महात्मा बुद्ध विद्यालय परसौली व किशरवल रोड स्थित एजी पब्लिक स्कूल पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए।
परसौली के स्कूल में करीब 35 बच्चे क्लासों में पढ़ रहे थे वहीं किसरवल के एजी पब्लिक स्कूल में भी कुछ बच्चे स्कूल में मिले। बीईओ ने दोनों स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को स्कूल बुलाकर के उन्हें बिना मान्यता के स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर भविष्य बराबाद करने के लिए चेताया और बच्चों को स्कूल न भेजने की हिदायत दी। इसमें बाद उन्होंने दोनों स्कूल को बंद करवा दिया। रनिया में संत मॉडल स्कूल को नोटिस देकर जवाब तलब किया है । इस संबंध बीईओ ने बताया कि दो स्कूलों को बंद कराया गया है एक को मान्यता के अभिलेख न दिखा पाने पर नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है।
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