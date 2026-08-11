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Kanpur News: दबंगों ने दंपति व भतीजे को पीटा, रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: बिधनू के स्वर्ण जयंती विहार में, एक दंपति और उसके भतीजे को दबंगों ने रास्ता रोकने के विरोध में पीटा। आरती सोनकर और उनके पति ने जब शरद तिवारी को रास्ते से हटने के लिए कहा, तो उन्होंने गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। इसके बाद उनके साथी ने आकर दंपति और भतीजे पर हमला किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।

Kanpur News: दबंगों ने दंपति व भतीजे को पीटा, रिपोर्ट

Kanpur News: बिधनू। स्वर्ण जयंती विहार में रास्ता रोकने के विरोध में दबंगों ने दंपति व उसके भतीजे से गाली-गलौज कर पीट दिया। स्वर्ण जयंती विहार निवासी आरती सोनकर ने बताया कि रविवार रात वह पति सत्यनारायण व भतीजे आकाश के साथ ऑटो से घर लौट रही थीं। तभी भीम चौराहे के पास इलाकाई शरद तिवारी रास्ते में खड़े होकर फोन से बात कर रहे थे। पति ने रास्ते से हटने को कहा तो वह गाली गलौज करने लगा। विरोध पर साथी संतोष कुमार, अभिषेक कुमार व दो अज्ञात लोगों को बुलाकर पति व भतीजे को लात-घूंसों से पीटने लगे। बीच-बचाव में उनसे भी मारपीट की गई।

सेन पश्चिम पारा थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपों की जांच की जा रही है।

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