Kanpur News: लेखपाल पर घूस लेने का आरोप, डीएम से शिकायत
Kanpur News: सरसौल के रायपुर गांव में चकबंदी के दौरान लेखपाल द्वारा किसानों से घूस मांगने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। डीएम ने शिकायतों के आधार पर जांच के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि एक जगह चक के नाम पर 15 हजार रुपये लिए गए हैं।
Kanpur News: सरसौल। नर्वल के रायपुर गांव में चकबंदी के नाम पर लेखपाल ने लूट मचा रखी है। बिना घूस दिए कोई काम नहीं किया जा रहा। एक जगह चक के नाम पर किसान से 15 हजार रुपये भी लेखपाल ने ले लिए। ये आरोप लगा ग्रामीणों ने डीएम से लेखपाल की शिकायत की है।
गांव के किसानों की शिकायत
नर्वल तहसील में शनिवार को आयोजित समाधान दिवस में डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह से रायपुर के महेंद्र सिंह ने बताया कि दो चक एक जगह करने के नाम पर लेखपाल ने 15 हजार रुपये ले लिए और काम भी नहीं किया। वहीं, अन्य किसानों ने भी रायपुर में चकबंदी के दौरान धांधली व भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। डीएम ने एसडीएम व चकबंदी अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
भूमि के फर्जी खतौनी मामले
इसके साथ ही करबिगवां निवासी गुलाब सिंह ने शिकायत करते हुए बताया कि लगभग पांच करोड़ कीमत की ग्राम समाज की सुरक्षित जमीन की फर्जी खतौनियां जारी कर भूमिधरी घोषित कर दी गई। इस मामले में भी जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा बिधनू की संध्या ने बताया कि नौगवां गौतम में जमीन खरीदी थी। जिस पर पड़ोसी किसान ने कब्जा कर लिया है। मामले की सुनवाई करते हुए सीडीओ अभिनव जे जैन ने लेखपाल को फटकार लगाई।
सामान्य प्रश्न
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