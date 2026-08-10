Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: इंदिरा की प्रतिमा के समक्ष निर्माण देश का अपमान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: कानपुर में नरोना चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा के सामने निर्माण कार्य को कांग्रेस के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने देश का अपमान बताया। उन्होंने महापौर से शिकायत की, जिन्होंने आश्वासन दिया कि प्रतिमा का सम्मान रखा जाएगा। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तात्कालिक कार्रवाई के निर्देश दिए।

Kanpur News: इंदिरा की प्रतिमा के समक्ष निर्माण देश का अपमान

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। नरोना चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा के सामने निर्माण कार्य देश का अपमान है। इससे जनता की भावनाएं आहत होगी। ये बातें कानपुर महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने महापौर प्रमिला पांडेय से कही। इससे पहले महानगर अध्यक्ष ने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से भी निर्माण कार्य की शिकायत की थी। फिलहाल, महापौर ने आश्वस्त किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अपमान नहीं होने दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीएम सिटी को प्रकरण का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर हरप्रकाश अग्निहोत्री, श्याम देव सिंह, राकेश साहू, सुनील राठौर, कृपेश त्रिपाठी, जावेद उस्मानी, अनूप श्रीवास्तव, रामजी दुबे, आशुतोष शुक्ला, अमित मिश्रा, संजय दीक्षित, जफर शाकिर मुन्ना आदि मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Congress Kanpur News Kanpur अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।