Kanpur News: इंदिरा की प्रतिमा के समक्ष निर्माण देश का अपमान

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। नरोना चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा के सामने निर्माण कार्य देश का अपमान है। इससे जनता की भावनाएं आहत होगी। ये बातें कानपुर महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने महापौर प्रमिला पांडेय से कही। इससे पहले महानगर अध्यक्ष ने जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह से भी निर्माण कार्य की शिकायत की थी। फिलहाल, महापौर ने आश्वस्त किया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अपमान नहीं होने दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीएम सिटी को प्रकरण का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर हरप्रकाश अग्निहोत्री, श्याम देव सिंह, राकेश साहू, सुनील राठौर, कृपेश त्रिपाठी, जावेद उस्मानी, अनूप श्रीवास्तव, रामजी दुबे, आशुतोष शुक्ला, अमित मिश्रा, संजय दीक्षित, जफर शाकिर मुन्ना आदि मौजूद थे।