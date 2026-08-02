Kanpur News: कांग्रेसियों ने कैंप लगाकर दी जानकारी
Kanpur News: नगर कांग्रेस की ओर से पटकापुर में वोटर जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। अध्यक्ष पवन गुप्ता की अगुआई में जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से छूटे या हट
Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। नगर कांग्रेस की ओर से पटकापुर में वोटर जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। अध्यक्ष पवन गुप्ता की अगुआई में जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से छूटे या हट गए थे, उन्हें फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नाम पुनः मतदाता सूची में जुड़वाने की विस्तृत जानकारी दी गई। अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मतदाता होता है और प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना जरूरी है। यहां संजय दीक्षित, मो इस्लाम, काज़ी शमी, कमलाकांत तिवारी, शांतनु दीक्षित, एहतिशाम अली आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।