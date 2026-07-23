Kanpur News: जिला आबकारी अधिकारी समेत पांच अफसरों को प्रतिकूल प्रविष्टि
Kanpur News: कानपुर में, डीएम ने सीएम डैशबोर्ड पर खराब प्रगति के कारण कई अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। बैठक में अनुपस्थित मंडी सचिव का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए। आईजीआरएस की समीक्षा में नगर निगम की असंतोषजनक स्थिति पर नाराजगी जताई गई।
Kanpur News: कानपुर। सीएम डैश बोर्ड में खराब प्रगति पर डीएम ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाया।
सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा
डीएम ने लापरवाही पर जिला आबकारी अधिकारी, मंडी सचिव, जिला प्रोबेशन अधिकारी, एडीओ पंचायत पतारा व जिला खनन अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। एआईजी स्टाम्प, अपर नगर आयुक्त व चारों तहसीलों को चेतावनी जारी की गई हैं। बैठक से गायब रहने पर मंडी सचिव का वेतन रोका गया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर अंकित राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। खराब प्रगति पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से चेताया कि शासन की मंशा के अनुरूप अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने चेतावनी पत्र पाने वाले अधिकारियों को भी आगाह किया कि अगर उनके कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं आया तो भविष्य में प्रतिकूल प्रविष्टि समेत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग की लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने और विभाग के लगातार डी श्रेणी में रहने पर जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। मंडी आय में खराब प्रगति पर मंडी सचिव विजन बालियान को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ बैठक में बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहने पर उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। खराब प्रगति पर जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा एडीओ पंचायत पतारा को भी प्रतिकूल प्रविष्टि देने को कहा गया।
नगर निगम की स्थिति
आईजीआरएस की समीक्षा में नगर निगम की स्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। नगर निगम से संबंधित कुल 1,574 प्रकरणों में 759 में असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त हुआ। इसे गंभीर मानते हुए नगर निगम के आईजीआरएस नोडल अधिकारी अपर नगर आयुक्त को चेतावनी पत्र जारी करने तथा शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
राजस्व वसूली की समीक्षा
राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर भी जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने खनन अधिकारी पारसनाथ यादव को प्रतिकूल प्रविष्टि देने और एआईजी स्टांप को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए। डीएम ने तहसीलों के कार्यों की भी समीक्षा की। अंश निर्धारण में अत्यंत खराब प्रगति पाए जाने पर चारों तहसीलों को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
FAQ
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।