Kanpur News: जिला आबकारी अधिकारी समेत पांच अफसरों को प्रतिकूल प्रविष्टि

सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा

डीएम ने लापरवाही पर जिला आबकारी अधिकारी, मंडी सचिव, जिला प्रोबेशन अधिकारी, एडीओ पंचायत पतारा व जिला खनन अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। एआईजी स्टाम्प, अपर नगर आयुक्त व चारों तहसीलों को चेतावनी जारी की गई हैं। बैठक से गायब रहने पर मंडी सचिव का वेतन रोका गया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर अंकित राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। खराब प्रगति पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से चेताया कि शासन की मंशा के अनुरूप अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। उन्होंने चेतावनी पत्र पाने वाले अधिकारियों को भी आगाह किया कि अगर उनके कार्य में अपेक्षित सुधार नहीं आया तो भविष्य में प्रतिकूल प्रविष्टि समेत और सख्त कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग की लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने और विभाग के लगातार डी श्रेणी में रहने पर जिला आबकारी अधिकारी राजेश कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। मंडी आय में खराब प्रगति पर मंडी सचिव विजन बालियान को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के साथ बैठक में बिना पूर्व अनुमति अनुपस्थित रहने पर उनका वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। खराब प्रगति पर जिला प्रोबेशन अधिकारी तथा एडीओ पंचायत पतारा को भी प्रतिकूल प्रविष्टि देने को कहा गया।