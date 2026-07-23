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Kanpur News: छह अंकों संग सर पदमपत सिंहानिया स्कूल आगे

By Abhishek Singh
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर के चौबेपुर स्थित विन्यास पब्लिक स्कूल में कक्षा 6 से 8 के लिए शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इसमें सीबीएसई जोन-बी के 19 विद्यालयों से 95 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के पहले दिन तीन राउंड खेले गए। सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर ने शीर्ष स्थान हासिल किया।

Kanpur News: छह अंकों संग सर पदमपत सिंहानिया स्कूल आगे

Kanpur News: कानपुर। चौबेपुर के तातियागंज स्थित विन्यास पब्लिक स्कूल में गुरुवार को केएसएस जोन-ए कक्षा 6 से 8 बालक वर्ग शतरंज प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में सीबीएसई जोन-बी के 19 विद्यालयों के 95 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक वरुण कटियार ने सफेद मोहरों से पहली चाल चलकर किया। प्रतियोगिता पांच राउंड में आयोजित की जा रही है। पहले दिन तीन राउंड के मुकाबले हुए। तीन राउंड की समाप्ति के बाद सर पदमपत सिंघानिया एजुकेशन सेंटर छह अंकों के साथ शीर्ष स्थान पर है। पं. दीनदयाल उपाध्याय स्कूल पांच अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं, युगम इंटरनेशनल स्कूल, स्कॉट वर्ल्ड स्कूल, वुडबाइन गार्डेनिया, गार्डेनिया पब्लिक स्कूल और दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन चार-चार अंकों के साथ खिताबी दौड़ में बना हुआ है।

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प्रतियोगिता की मुख्य निर्णायक रूपा शुक्ला रहीं। जबकि, कमल खेमानी, अजीत विश्वकर्मा, अलीम अंसारी ने सहायक निर्णायक की भूमिका निभाई। इस मौके पर विद्यालय की प्रिंसिपल शैली वली, अरुण कुमार शर्मा, नारायण गौर, सौरभ गौर आदि मौजूद रहे।

Abhishek Singh

लेखक के बारे में

Abhishek Singh

शॉर्ट बायो: अभिषेक सिंह पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव

अभिषेक सिंह भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के साथ खेल को लीड कर रहे हैं। 2016 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।


करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)

अभिषेक ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण (आईनेक्स्ट) जैसे प्रमुख अखबार से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2016 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े और प्रिंट मीडिया में मजबूत पकड़ बनाने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। 2010 से 2016 तक खेल, स्वास्थ्य, जिला प्रशासन, रेलवे समेत पूरे परिवहन आदि से जुड़ी कवरेज से बड़ा नाम बनाया। 2016 से हिन्दुस्तान से जुड़े और वर्तमान में उच्च, कृषि व तकनीकी शिक्षा के साथ खेल की खबरों का नेतृत्व कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिसर्च रिपोर्टिंग

B.Sc (मैथ्स) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण अभिषेक को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह तकनीकी व उच्च शिक्षा बीट पर कमांड होने के साथ रिसर्च और स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन एक्सप्लेनर स्टोरीज लिख रहे हैं।


शिक्षा और खेल विजन

शिक्षा और खेल विषयों पर अभिषेक को गहरी समझ है। उन्होंने आईआईटी जैसे संस्थानों में ड्रोन, यूएवी, कैंसर, हथियार, एयरोस्पेस, कृषि जैसे विषयों पर रिसर्च व नवाचार करने वाले वैज्ञानिकों के साथ इसरो, डीआरडीओ, यूजीसी, एआईसीटीई, आल इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रमुखों के साथ खेल के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। अभिषेक का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
इंटरनेशनल टेस्ट, वन-डे व टी-20 क्रिकेट मैच के साथ अन्य खेलों की कवरेज
सेलिब्रेटी, मिनिस्टर, शिक्षाविद व खिलाड़ी का साक्षात्कार
रिसर्च व नवाचार से जुड़े विषय
उच्च शिक्षा, कृषि एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा व तकनीकी शिक्षा से जुड़े सेमिनार

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