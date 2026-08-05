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Kanpur News: बदहाल व्यवस्था देखने पहुंचे डिप्टी सीवीओ, कीचड़ व गंदगी में मिले गोवंश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: रसूलाबाद में मामूली बारिश के बाद गोआश्रय केंद्रों की व्यवस्था बदहाल हो गई है। डिप्टी सीवीओ ने गंभीरा और पाल नगर गोशालाओं में कीचड़ और गंदगी पर नाराजगी जताई है। गोवंश जलभराव और कीचड़ में बीमार हो रहे हैं, और अधिकारियों को कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

Kanpur News: बदहाल व्यवस्था देखने पहुंचे डिप्टी सीवीओ, कीचड़ व गंदगी में मिले गोवंश

Kanpur News: रसूलाबाद,संवाददाता। मामूली बारिश में ही गोआश्रय केंद्र बदहाल हो गए। गंभीरा व पाल नगर गोशाला में कीचड़ व गंदगी के बीच गोवंश मिलने पर डिप्टी सीवीओ ने नाराजगी जताते हुए बीडीओ को अवगत कराया है। अधिकारियों के तमाम दिशा निर्देश व दावों के बीच भी गोशालाओं की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही है। मंगलवार को मामूली बारिश में ही गंभीरा गोशाला में जलभराव व कीचड़ हो गया। डिप्टी सीवीओ डा विनय राजपूत, फार्मासिस्ट विक्रम सिंह के साथ गोशाला पहुंचे तो अव्यवस्था देखकर खासी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सचिव व बीडीओ को अवगत कराया गया है। कीचड़ में गोवंश बीमार पड़ रहे हैं।

इसी प्रकार पाल नगर गोशाला में कीचड़ व जलभराव है। जलनिकास के लिए जेसीबी मशीन से कच्चा नाला खुदवा दिया गया है जिससे गोवंश नाले में आए दिन गिरकर घायल हो रहे हैं। इसको लेकर बीडीओ को भी कई बार अवगत कराया गया है लेकिन कोई काम नहीं किया गया है।नाले में गोवंश गिर रहे हैं। जलनिकास की व्यवस्था नहीं की जा रही है। उन्होंने रिपोर्ट जिले के अधिकारियों को भेजने की बात कही है।

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