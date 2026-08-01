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Kanpur News: सीएसए के 10 यूजी-पीजी छात्रों को प्लेसमेंट मिला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। एंजिस फॉर्म टेक्नोलॉजी ने स्नातक और परास्नातक छात्रों का मूल्यांकन किया और 10 छात्रों का चयन विभिन्न पदों के लिए किया। चयनित छात्रों को अच्छे वेतन पैकेज और करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे।

Kanpur News: सीएसए के 10 यूजी-पीजी छात्रों को प्लेसमेंट मिला

Kanpur News: कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) के सेवायोजन के निदेशक डॉ. विजय कुमार यादव ने बताया कि छात्रों के कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव के अंतर्गत एंजिस फॉर्म टेक्नोलॉजी ने स्नातक एवं परास्नातक छात्रों का ऑनलाइन एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार से मूल्यांकन किया। 10 छात्रों का चयन विभिन्न पदों के लिए किया गया। इन्हें आकर्षक वेतन पैकेज एवं करियर में उन्नति के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। कुलपति प्रो. संजीव गुप्ता ने चयनित छात्रों को बधाई दी। यहां मुलायम सिंह, सरिता पांडेय मौजूद रहे।

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