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Kanpur News: कैबिनेट मंत्री ने सुआ बाबा मंदिर में की पूजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: पुखरायां में गुरु पूर्णिमा पर्व पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने सुआ बाबा और बड़े महादेव मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने महंत नागा बाबा और अन्य महात्माओं को फूल-माला पहनाकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद श्रद्धालुओं को भंडारे का प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर कई समर्थक भी उपस्थित थे।

कैबिनेट मंत्री ने सुआ बाबा मंदिर में की पूजा
कैबिनेट मंत्री ने सुआ बाबा मंदिर में की पूजा

Kanpur News: पुखरायां। कस्बे के सुआ बाबा और बड़े महादेव मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व पर कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने समर्थकों के साथ पहुंचकर सुआ बाबा और भोलेनाथ के दर्शन करके आरती करने के बाद महंत नागा बाबा सहित महात्माओं का फूल-माला पहनाकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद श्रद्धालुओं को भंडारे का प्रसाद वितरण किया। सुआ बाबा मंदिर के पुजारी महादेव और बड़े महादेव मंदिर महंत दिगंबर सोनक गिरी नागा बाबा को फूल माला पहनाकर अंगवस्त्र भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष मुकुल पांडेय, अक्षय त्रिवेदी, सौरभ मिश्र, जीतू शर्मा, मोनू चक, आशीष कुमार और राजेन्द्र प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे।

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