Kanpur News: घर में सेंध लगाकर लाखों के अभूषण नगदी चोरी

Kanpur News: सरवनखेड़ा, संवाददाता। गजनेर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गोगूमऊ गांव में शनिवार रात में चोरेों ने घर के पीछे की दीवार में सेंध लगाकर अंदर घुसने के बाद लाखों कीमत के सोने चांदी के आभूषण, नगदी व कीमती सामान चोरी कर लिया। रविवार सुबह हुई जानकारी से उसके घर में कोहराम मच गया। डायल- 112 पर दी गई सूचना के बाद गांव पहुंची पुलिस ने घटना की छानबीन करने के साथ अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की है। रसूलपुर गोगूमऊ गांव की रहने वाली बबली के पति सुनील की तीन साल पहले मृत्यु हो चुकी है। वह अपने पांच साल के पुत्र शिव के साथ गांव में रह रही है।

शनिवार शाम को खाना खाने केे बाद वह अपने बेटे के साथ मकान की दूसरी मंजिल पर सोने गई थी। रात में चोरों ने उसके घर की पीछे की दीवार में सेंध लगाकर अंदर घुसने के बाद कमरे में रखे बक्सों के ताला तोड़कर लाखों कीमत के सोने चांदी के आभूषण, नगदी व कीमती समान चोरी कर लिया। इसके बाद चोर आराम से वहां से निकल गए। रविवार सुबह जानकारी होते ही बबली दहाड़ें मारकर बिलख उठी। चोरी की खबर मिलते ही उसके घर के बाहर पड़ोसियों की भीड़ जुट गई। डायल- 112 पर दी गई सूचना के बाद गांव पहुंची पुलिस ने परिजनों से पूछताछ व छानबीन की। चौकी इंचार्ज पामा मोहनवीर ने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही है। गृहस्वामिनी की तहरीर मिलने के बाद मामले में अग्रिम कार्रवाई होगी।