Kanpur News: कुकर्म का भेद खुलने के डर से मासूम की कर दी हत्या

Kanpur News: कानपुर देहात,संवाददाता। सिकंदरा थाना क्षेत्र के एक बंजारा डेरा के रहने वाले पांच साल के बच्चे की कुकर्म के बाद भेद खुलने के डर से गला घोटकर हत्या की गई थी। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपित ने पुलिस की पूछताछ में अपना कुकृत्य स्वीकार करते हुए यह बात कही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसके पिता की तहरीर पर पुलिस ने सोमवार देर रात मुकदमा दर्ज करने के बाद पॉक्सो एक्ट व कुकर्म की धारा की बढ़ोत्तरी की। पूछताछ के बाद पुलिस ने मंगलवार को हत्यारोपित का चालान कर दिया गया। सिकंदरा क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला पांच साल का बच्चा रविवार शाम को अचानक लापता हो गया था। तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चलने पर उसके परिजनों ने रात करीब साढ़े 9 बजे डायल- 112 पर उसके लापता होने की सूचना दी थी। इसके बाद सक्रिय हुई पुलिस ने देर रात गांव के बाहर एक खेत के पास में पड़े मासूम बच्चे के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। सोमवार को दो डॉक्टरों के पैनल से वीडियोग्राफी के बीच कराए गए पोस्टमार्टम में उसकी मौत की वजह गला घोटा जाना बताया गया था। जबकि उसके साथ कुकर्म के संकेत मिलने पर स्लाइड व सोएव सुरक्षित कर पुलिस को जांच कराने के लिए सौंपा गया था। गांव पहुंचे एएसपी आलोक प्रसाद की जांच के बाद पुलिस ने देर रात बच्चे के पिता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उसी गांव के आरोपित अंकत उर्फ महावीर पुत्र पतरौल बंजारा को गिरफ्तार कर लिया। सीओ सिकंदरा सौरभ वर्मा ने बताया कि पूछताछ में बहन के साथ घर से निकले मासूम को आम का लालच देकर एकांत में ले जाने के बाद उसके साथ कुकर्म करने व उसके रोने पर भेद खुलने के डर से उसकी गला घोटकर हत्या करने की स्वीकारोक्ति की है। इसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट में पॉक्सो व कुकर्म की धाराएं बढ़ाने के बाद उसका चालान कर दिया।