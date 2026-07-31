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Kanpur News: घर के बाहर युवक पर जानलेवा हमला, पांच पर रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कल्याणपुर के महावीरनगर में एक युवक पर पांच लोगों ने जानलेवा हमला किया। विशाल शर्मा ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने कट्टे, धारदार हथियार और हॉकी का उपयोग किया। सिर में चोट के कारण वह गिर पड़े। पुलिस ने दो नामजद और तीन अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

Kanpur News: घर के बाहर युवक पर जानलेवा हमला, पांच पर रिपोर्ट दर्ज

Kanpur News: कल्याणपुर। पनकी के महावीरनगर में घर के बाहर फोन पर बातकर रहे युवक पर पांच लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। विशाल शर्मा का आरोप है कि 29 जुलाई की रात संतोष उर्फ चावल उर्फ दीपू चौधरी, सौरभ ठाकुर उर्फ गोविंद ठाकुर और उनके तीन साथियों ने कट्टे की बट, धारदार हथियार, हॉकी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। सिर में चोट लगने से वह घायल होकर गिर पड़े। आरोप है कि हमलावरों ने उनके माता-पिता के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित की तहरीर पर पनकी पुलिस ने दो नामजद और तीन अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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