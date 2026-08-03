Kanpur News: रेलवे पुलिया में जलभराव से ग्रामीण बेहाल

Kanpur News: रूरा, संवाददाता। विकास के तमाम दावों के बीच ग्रामीणांचलों की ज़मीनी हकीकत आज भी बदहाल बनी हुई है। क्षेत्र के रोशन मऊ-मड़ौली मार्ग से जुड़े सरसी मार्ग पर स्थित रेलवे पुलिया इस समय स्थानीय निवासियों और राहगीरों के लिए मुसीबत का कारण बनी हुई है। पुलिया के नीचे बीते लंबे समय से पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोग गंदे औरे बदबूदार पानी के बीच से ही निकलकर आवागमन करने को मजबूर हैं। रेलवे पुलिया में जलभराव की वजह से सबसे अधिक समस्या स्कूल जाने वाले छोटे-छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को हो रही है। गंदे पानी से होकर गुजरने के कारण न सिर्फ बच्चों की ड्रेस और बैग गिरने से किताबें खराब हो जाती हैं, बल्कि कई बार फिसलकर गिरने से बच्चे चोटिल भी हो चुके हैं।

मजबूरी में लोगों को रोज़ाना इस ज़ोखिम भरे रास्ते से गुज़रना पड़ता है। इस मार्ग से सरसी, माझापुरवा, कठरा, दम्मूपुरवा सहित दर्जनों आसपास के गांवों के हजारों लोगों का रोज़ाना आना-जाना होता है। बारिश के दिनों में तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिससे कई बार गांवों का आपस में संपर्क तक कटने की नौबत आ जाती है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वे इस समस्या से कोई एक-दो दिन से नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से लगातार जूझ रहे हैं। पुलिया में पानी के निकास का कोई सही इंतजाम न होने के कारण थोड़ा सा भी जलभराव पूरे रास्ते को ठप कर देता है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क दुरुस्त कराने और पुलिया से जलनिकासी की व्यवस्था करने के लिए कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।