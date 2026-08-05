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Kanpur News: डफरिन में सही जवाब देने पर महिलाएं पुरस्कृत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में भारतीय बालरोग अकादमी और लेडिज लेनिन कंफर्ट्स लीग द्वारा डफरिन हॉस्पिटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉ. सविता रस्तोगी ने बताया कि मां का दूध सर्वोत्तम है, जबकि डॉ. कमल धवन ने स्तनपान से संबंधित सवालों के सही जवाब देने वाली महिलाओं को पुरस्कृत किया।

Kanpur News: डफरिन में सही जवाब देने पर महिलाएं पुरस्कृत

Kanpur News: कानपुर। भारतीय बालरोग अकादमी व लेडिज लेनिन कंफर्ट्स लीग के संयुक्त तत्वावधान में डफरिन हॉस्पिटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉ. सविता रस्तोगी ने बताया कि मां का दूध ही सर्वोत्तम है। मां के दूध पीने वाले शिशु को बीमारियों का खतरा नहीं रहता है। डॉ. कमल धवन ने स्तनपान से संबंधित प्रश्न पूछे जिनका सही जवाब देने वाली महिलाओं को पुरस्कृत किया गया। अलका जैन, ऊषा अग्रवाल, कृष्ण अग्रवाल, मीना अग्रवाल, मीरा गर्ग, अर्चना विनीता रोहतगी आदि मौजूद रहीं।

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