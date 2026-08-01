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Kanpur News: जाजमऊ मे सड़क किनारे पड़ा मिला अधेड़ का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: जाजमऊ में शनिवार को एक अधेड़ व्यक्ति का शव सड़क किनारे मिला। मृतक की उम्र लगभग 50 वर्ष है और वह भिक्षावृत्ति करता प्रतीत होता है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसकी पहचान के प्रयास जारी हैं। अभी तक मृतक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।

Kanpur News: जाजमऊ मे सड़क किनारे पड़ा मिला अधेड़ का शव

Kanpur News: चकेरी। जाजमऊ में शनिवार की दोपहर को सड़क किनारे अधेड़ का शव पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। जाजमऊ में दुर्गा मंदिर के सामने एक मार्केट के पास सड़क किनारे शव पड़ा हुआ था। राहगीरों ने शव पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। फिलहाल मृतक के बारे में कुछ नहीं पता चल सका। अधेड़ की उम्र करीब 50 वर्ष है। थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि मृतक के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। वहीं कपड़ों से भिक्षावृत्ति करने वाला प्रतीत हो रहा है।

मृतक की पहचान के प्रयास किये जा रहे हैं।

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