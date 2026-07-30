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Kanpur News: कमरे के भीतर संदिग्ध परिस्थियों में मिला युवक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: ललितपुर में मस्जिद के पास एक मकान में चार से पांच दिन पुराना शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान 40 वर्षीय रामनरेश के रूप में हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फोरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए। प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि युवकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई हो सकती है।

Kanpur News: कमरे के भीतर संदिग्ध परिस्थियों में मिला युवक का शव

Kanpur News: ललितपुर। कोतवाली सदर अन्तर्गत मुहल्ला अजीतापुरा स्थित मस्जिद के पास एक मकान में कमरे के भीतर युवक का चार से पांच दिन पुराना शव मिलने से आस पास सनसनी फैल गयी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ शव बाहर निकाला और पोस्मार्टम के लिए भेजा। वहीं फोरेसिंक टीम और फील्ड यूनिट ने कमरे से अहम साक्ष्य जुटाए। सदर कोतवाली क्षेत्र अन्तर्गत मुहल्ला अजीतापुरा स्थित मस्जिद के पास रहने वाले अब्दुल कादिर के घर किराए से उमरिया निवासी 40 वर्षीय रामनरेश पुत्र रामरतन शर्मा रह रहे थे। बृहस्पतिवार को लोग इस मकान के पास से गुजरे तो उनको भीषण बदबू का अहसास हुआ।

दुर्गंध के कारण लोग मकान के नजदीक खड़े नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में किसी अनहोनी की आशंका में मकान मालिक और मुहल्लेवासियों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पाते ही कोतवाली सदर पुलिस मौके पर पहुंची और मुहल्लेवासियों की मदद से कमरे का दरवाजा तोड़ा। कमरे में दाखिल होने के बाद भीतर चारपाई पर पड़ा युवक का शव सड़ चुका था। उसके चेहरे और शरीर के विभिन्न हिस्सों से कीड़े निकल रहे थे। शरीर पर चोट का निशान भी नहीं दिखाई दिया। टीवी, पंखा और कूलर चल रहा था। बदबू की वजह से भीतर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आला अधिकारियों के निर्देश पर फोरेसिंक टीम और फील्ड यूनिट ने कमरे के भीतर बारीकी से जांच पड़ताल करके साक्ष्य जुटाए। पुलिस अफसर प्रथम दृष्टया यह मान रहे कि हार्ट अटैक के चलते युवक की मौत हुई है। हालांकि मृत्यु का वास्तविक कारण जानने के लिए उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

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