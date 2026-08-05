Kanpur News: शिविर में 53 यूनिट रक्त का संग्रह
Kanpur News: कानपुर के जेके कॉलोनी में ओम जन सेवा संस्थान और पावन गंगा सेवा संस्थान द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 53 लोगों ने रक्तदान किया और 53 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। संस्था की अध्यक्षा शिव देवी अग्रहरि ने रक्तदान को महादान बताया। कई समाजसेवी भी मौके पर उपस्थित रहे।
Kanpur News: कानपुर। ओम जन सेवा संस्थान एवं पावन गंगा सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में जाजमऊ के जेके कॉलोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 53 लोगों ने रक्तदान किया। संस्था की अध्यक्षा शिव देवी अग्रहरि ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा महादान है। संस्था ने 53 यूनिट रक्त संग्रह किया। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। इस दौरान पार्षद कैलाश पांडे, त्रिभुवन बाजपेई, शैलेंद्र गुप्ता, धर्मेंद्र चौरसिया सहित कई समाजसेवी और रक्तदाता मौजूद रहे।
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