Kanpur News: विधायक ने एक साथ दो सड़कों का किया शिलान्यास
Kanpur News: भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कानपुर में 72 लाख रुपये की लागत से दो सड़कों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ये सड़कें स्थानीय जनता के लंबे समय के सपने को सच कर रही हैं। सड़कें मिश्रीलाल चौराहे के पास एंजेल स्वीट हाउस से बंदरबाबा मंदिर और प्रकाश विद्या मंदिर तक जाएंगी।
Kanpur News: कानपुर। भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने गुरुवार को 72 लाख रुपये कीमत से बनने वाली दो सड़कों का भूमि पूजन के बाद शिलान्यास किया। कहा कि वर्षों से सड़क की राह देखने वाली इलाकाई जनता का सपना सच किया है। ये सड़कें मिश्रीलाल चौराहे के पास एंजेल स्वीट हाउस से बंदरबाबा मंदिर तक और मिश्रीलाल चौराहे से प्रकाश विद्या मंदिर तक हैं। यहां गुंजन शर्मा, संतोष सिंह, पिंटू अवस्थी, डॉ.वीके ओमर रहे।
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