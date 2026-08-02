Kanpur News: नीलिमा ने नाली, सड़क का शिलान्यास किया
Kanpur News: कानपुर में भाजपा विधायक नीलिमा कटियार ने मैनावती मार्ग पर जलभराव के समाधान के लिए नाली कार्य का उद्घाटन किया। यह कार्य 1.12 करोड़ रुपये से सीएम त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत किया जा रहा है। इस अवसर पर शुभम दीक्षित, सर्वेश निषाद, सुरेंद्र सिंह और मनीष कुमार मौजूद थे।
Kanpur News: कानपुर। भाजपा विधायक नीलिमा कटियार ने रविवार को मैनावती मार्ग पर श्रीरामकृपा स्टेट के घरों में जलभराव के मद्देनजर नाली तो सुखऊपुरवा स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर से 51 भोग होटल तक एक किमी. लंबी सड़क कार्य का पूजा अर्चना के साथ शिलान्यास किया। यह कार्य सीएम त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत 1.12 करोड़ रुपये से कराए जाएंगे। यहां शुभम दीक्षित, सर्वेश निषाद, सुरेंद्र सिंह औऱ मनीष कुमार रहे।
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