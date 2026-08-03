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Kanpur News: नौ मीटर से कम चौड़ी सड़कों के भवन मालिकों की समस्या उठाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर के भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर केडीए से संबंधित जनसमस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कानपुर नगर की कई कॉलोनियों में सड़कों की चौड़ाई 9 मीटर से कम होने के कारण भवनों की स्वीकृति नहीं मिल रही है, जिससे 20 लाख लोग प्रभावित हैं।

Kanpur News: नौ मीटर से कम चौड़ी सड़कों के भवन मालिकों की समस्या उठाई

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान केडीए से जुड़ी एक जनसमस्या पर सीएम को पत्र देकर त्वरित और स्थायी समाधान की बात कही। सीएम ने आश्वस्त किया है कि जनहित की समस्या का समाधान कराएंगे। ​विधायक मैथानी ने सीएम को बताया कि कानपुर नगर में जिन क्षेत्रों या कॉलोनियों में सड़कों की चौड़ाई 9 मीटर से कम है, वहां के भवनों के मानचित्र और विभाजन की स्वीकृति केडीए से नहीं मिल पा रही है। नगर में जैसे धनकुट्टी, जनरलगंज, लाटूश रोड, काहू कोठी, कलेक्टरगंज, बादशाहीनाका, लोहा मंडी, कुली बाजार, नई सड़क, बिरहाना रोड, शक्कर पट्टी, नयागंज सहित 59 से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हैं।

70 लाख की आबादी वाले शहर में कोई 20 लाख आबादी इससे प्रभावित है। योगी को बताया कि यह प्रकरण पूर्व में भी सक्षम अधिकारियों और विभागों के समक्ष विचाराधीन रहा है। केडीए से जुड़ी इस समस्या का विधिसम्मत, न्यायोचित और स्थायी समाधान सुनिश्चित करा दें तो जनता को राहत होगी।

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