Kanpur News: नौ मीटर से कम चौड़ी सड़कों के भवन मालिकों की समस्या उठाई

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान केडीए से जुड़ी एक जनसमस्या पर सीएम को पत्र देकर त्वरित और स्थायी समाधान की बात कही। सीएम ने आश्वस्त किया है कि जनहित की समस्या का समाधान कराएंगे। ​विधायक मैथानी ने सीएम को बताया कि कानपुर नगर में जिन क्षेत्रों या कॉलोनियों में सड़कों की चौड़ाई 9 मीटर से कम है, वहां के भवनों के मानचित्र और विभाजन की स्वीकृति केडीए से नहीं मिल पा रही है। नगर में जैसे धनकुट्टी, जनरलगंज, लाटूश रोड, काहू कोठी, कलेक्टरगंज, बादशाहीनाका, लोहा मंडी, कुली बाजार, नई सड़क, बिरहाना रोड, शक्कर पट्टी, नयागंज सहित 59 से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हैं।