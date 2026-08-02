Kanpur News: अकबरपुर-रनियां से राजपुर चेयरमैन ने भी ठोका दावा
Kanpur News: भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष व राजपुर नगर पंचायत के चेयरमैन अंशू त्रिपाठी ने भी अकबरपुर-रनियां विधानसभा से दावा ठोक जनसंपर्क अभियान शुरु किया है।
Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और राजपुर नगर पंचायत के चेयरमैन अंशू त्रिपाठी ने भी अकबरपुर-रनियां विधानसभा से दावा ठोक जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। उन्होंने लोगों को भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताकर विपक्ष के बहकावे से दूर रहने का आह्वान किया। अंशू त्रिपाठी ने बाढ़ापुर, कुईतखेड़ा, सरियापुर, संगसियापुर, बेवन मैदू सहित दर्जन भर गांवों का भ्रमण कर नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से ग्रामीणों से संवाद किया। इस दौरान युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों का अभिवादन करते हुए उनकी समस्याएं सुनीं तथा क्षेत्र के विकास, रोजगार, शिक्षा, सड़क, पेयजल और अन्य जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। कहाकि जनता का विश्वास और आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है तथा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वे निरंतर जनसंपर्क कर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं।
ग्रामीणों ने कई स्थानों पर अंशु त्रिपाठी का फूल-मालाओं से भव्य स्वागत किया और उन्हें अपना समर्थन एवं शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर राजबहादुर, कांतिचरण शुक्ल, बाबा जी शर्मा, रामानंद शर्मा, राहुल दीक्षित, बड़े शर्मा, मनोज पांडेय, रज्जन शुक्ल, रोहित पांडेय, गुड्डू तिवारी, बबलू शुक्ल, पंकज यादव, कुलदीप यादव, कमलेश कुमार, संजय दुबे, गुड्डन पहलवान, गगन यादव, छोटे कश्यप, राकेश कुमार, केतन शुक्ल, ओंकार तिवारी, दिनेश कुशवाहा, रामबिहारी, नन्हू कुशवाहा, देवेश तिवारी, राजू अवस्थी, बल्लू अवस्थी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।