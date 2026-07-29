Kanpur News: गुरु पूर्णिमा पर भाजपा का 151 धार्मिक स्थलों पर संतों का सम्मान

Kanpur News: कानपुर। गुरु पूर्णिमा, महर्षि वेदव्यास जयंती और संत रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के शुभारंभ पर भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर दक्षिण और कानपुर उत्तर जिलों में व्यापक स्तर पर समरसता संकल्प अभियान और संत संपर्क अभियान चलाया। इस दौरान जिले के 151 मंदिरों, मठों और गुरुद्वारों में दीपोत्सव आयोजित कर संतों, महंतों, पुजारियों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का सम्मान किया गया। भाजपा कानपुर दक्षिण के जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह ने बाबूपुरवा मंडल स्थित हनुमान श्याम मंदिर, नया सेंट्रल चौराहा में महंत दीपक शास्त्री का माल्यार्पण कर अंगवस्त्र भेंट किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि गुरु भारतीय संस्कृति की आत्मा हैं और समाज को संस्कार, राष्ट्रभक्ति तथा मानवता का मार्ग दिखाते हैं।

संत गुरु रविदास का समरस समाज का संदेश आज भी सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। अर्जुन बेरिया, मनोज पंत, राकेश श्रीवास्तव, राकेश कुमार, शशांक रावत, गौरव पांडेय, अजय साहू, शरद वर्मा रहे।उधर, कानपुर उत्तर में जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित के नेतृत्व में ब्रह्मनगर स्थित ईदगाह चौराहा मंदिर परिसर में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि और दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी रोहित राज सहित समाज के सात लोगों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। जिला महामंत्री प्रमोद विश्वकर्मा, जिला मीडिया प्रभारी अनुराग शर्मा, अवधेश सोनकर, अभिनव दीक्षित, सीएम एमबीए, शालिनी कटियार रहीं। इसी क्रम में कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार ने गुरु पूर्णिमा पर महामंडलेश्वर महंत श्री कृष्ण दास महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने आईआईटी जीटी रोड स्थित संत रविदास मंदिर में दीप प्रज्ज्वलित कर संत रविदास को श्रद्धापूर्वक नमन किया।