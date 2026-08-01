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Kanpur News: आज से 31 अगस्त तक दूर होगी बिलिंग समस्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में 2 से 31 अगस्त तक बिजलीघर में हर दिन बिलिंग संबंधित समस्याओं के लिए कैम्प का आयोजन किया जाएगा। यह कैम्प सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलेगा। सभी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाएगा, केवल सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर।

Kanpur News: आज से 31 अगस्त तक दूर होगी बिलिंग समस्या

Kanpur News: कानपुर। दो से 31 अगस्त तक बिजलीघर में हर दिन बिलिंग संबंधित समस्याओं का कैम्प आयोजित किया जाएगा। सुबह 10 से तीन बजे तक हर दिन कैम्प चलेगा। इसमें बिलिंग संबंधित सभी समस्याओं को तत्काल दूर कराया जाएगा। केस्को के मीडिया प्रभारी देवेंद्र वर्मा ने बताया कि सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर हर दिन कैम्प लगेगा।

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