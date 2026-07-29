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Kanpur News: वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: सरसौल में महोली मोड़ के पास एक वाहन की टक्कर में 58 वर्षीय वीरपाल सिंह गौतम की मौत हो गई। वे बाइक से पुरवामीर बाजार जा रहे थे। पुलिस ने गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद वाहन और चालक की तलाश शुरू की।

Kanpur News: वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत

Kanpur News: सरसौल। महोली मोड़ के पास बुधवार दोपहर वाहन की टक्कर से बाइक सवार महोली गांव निवासी 58 वर्षीय वीरपाल सिंह गौतम की मौत हो गई। वीरपाल बाइक से पुरवामीर बाजार जा रहे थे, तभी हादसा हुआ। हादसे के बाद में उन्हें गंभीर हालत में पुलिस ने सरसौल सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वाहन और चालक की तलाश शुरू कर दी।

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