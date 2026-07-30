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Kanpur News: अज्ञात वाहन की चपेट में आए बाइक सवार की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर देहात के झींझक में एक बाइक सवार अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए सीएचसी भेजा गया लेकिन मेडिकल कॉलेज आने से पहले उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फरार वाहन चालक की तलाश शुरू की है।

Kanpur News: अज्ञात वाहन की चपेट में आए बाइक सवार की मौत

Kanpur News: ।कानपुर देहात, संवाददाता। झींझक से दवा लेकर वापस सहायल औरैया जा रहा बाइक सवार बुधवार देर रात कंचौसी- झींझक मार्ग पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके परिजनों को सूचना देकरि पुलिस ने उसे उपचार के लिए सीएचसी झींझक भेजा। वहां से रेफर होकर मेडिकल कालेज अकबरपुर आते समय उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू की है। सहायल औरैया का रहने वाला पैंतालीस वर्षीय अरविंद पुत्र मान सिंह बुधवार शाम को घर से दवा लेने के लिए झींझक जाने की बात कहकर निकला था।

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देर रात वापस जाते समय झींझक कंचौसी मार्ग पर वह अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसके परिजनों को जानकारी देने के बाद उसको गंभीर हालत में सीएचसी झींझक भेजा। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसको मेडिकल कालेज अकबरपुर के लिए रेफर कर दिया गया।यहां मौजूद डॉक्टर ने जांच के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। अस्पताल पहुंचे परिजनों को उसकी मौत की जानकारी हुई तो कोहराम मच गया। पति की मौत से उसकी पत्नी बसंती देवी बदहवास हो गई। जबकि पुत्र मनीष, अनुराग, अवनीश, आशीष व आदित्य बिलख उठे। मेडिकल कालेज से भेजी गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इंस्पेक्टर क्राइम मंगलपुर ने बताया कि दुर्घटना के बाद फरार वाहन चालक का पता कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने व परिजनों की तहरीर मिलने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।

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