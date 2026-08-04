Kanpur News: भोजपुरी महासभा ने पुलिस कमिश्नर को सम्मानित किया
Kanpur News: अखिल भारतीय भोजपुरी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह गहमरी ने कानपुर पुलिस कार्यालय में पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल को भोजपुरी रत्न और स्मृति-चिह्न देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संगठन ने समाज में कानून-व्यवस्था और जन सुरक्षा में पुलिस प्रशासन के योगदान की सराहना की।
Kanpur News: कानपुर। अखिल भारतीय भोजपुरी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह गहमरी के नेतृत्व में संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने कानपुर पुलिस कार्यालय पहुंचकर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल को भोजपुरी रत्न से एवं स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर संगठन ने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, जन सुरक्षा तथा समाज हित में पुलिस प्रशासन के किए जा रहे कार्यों की सराहना की।
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