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Kanpur News: महिला के साथ लूट करने वाला शतिर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: भोगनीपुर पुलिस ने 22 जुलाई को सुआ बाबा मंदिर के पास महिला का मंगलसूत्र लूटने वाले शातिर लवकुश सेंगर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 64,800 रुपये बरामद किए गए। लवकुश ने अपने साथी के साथ मिलकर इस लूट को अंजाम दिया था। पुलिस फरार साथी की तलाश कर रही है।

Kanpur News: महिला के साथ लूट करने वाला शतिर गिरफ्तार

Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। भोगनीपुर पुलिस ने 22 जुलाई को सुआ बाबा मंदिर पुखरायां के पास यहीं की रहने वाली महिला का मंगलसूत्र लूटने वाले एक शातिर को दबोच लिया। उसके कब्जे से पुलिस ने 64 हजार आठ सौ रुपये भी बरामद किए। उसका चालान करने के साथ ही पुलिस ने उसके साथी की तलाश में छापेमारी शुरू की है। राजीव नगर पुखरायां की रहने वाली विनीता देवी पत्नी राजकुमार का 22 जुलाई को बाइक सवार दो बदमाशें ने सुआ बाबा मंदिर के पास गले में पड़ा मंगलसूत्र लूट लिया था। पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस बाइक सवार बदमाशों की तलाश कर रही थी।

मुखबिर से सूचना मिलने पर सोमवार रात में पुलिस ने जरैला मोड के पास से कुटरा मकरंदपुर थाना सजेती कानपुर नगर के रहने वाले लवकुश सेंगर को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से पुलिस ने 64,800 रुपये भी बरामद किए। पूछताछ में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर पुखरायां में महिला का मंगलसूत्र लूटने व बांदा में एक व्यक्ति के गले से सोने की चेन छीनने की स्वीकारोक्ति की। भोगनीपुर कोतवाल ने बताया कि पकड़ा गया युवक शातिर किस्म का है। उसके खिलाफ घाटमपुर, सजेती, भोगनीपुर में लुट, शस्त्र अधिनियम, गैंगस्टर आदि के 12 मुकदमें दर्ज है। उसका चालान करने के साथ उसके फरार साथी की तलाश की जा रही है।

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