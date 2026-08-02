Kanpur News: बीएसपी ने गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में की समीक्षा बैठक
Kanpur News: कानपुर में बसपा की एक महत्वपूर्ण बैठक गेस्ट हाउस में हुई। बैठक में पार्टी के विधानसभा क्षेत्र प्रभारी और अन्य प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। उपस्थित नेताओं में दीपसिंह एडवोकेट, आरपी चौधरी, और असलम राज शामिल थे। यह बैठक पार्टी की आगामी गतिविधियों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी।
Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। बहुजन समाज पार्टी की रविवार को बैठक सेक्टर गुजैनी स्थित एक गेस्ट हाउस में की गई। इसमें विधानसभा क्षेत्र प्रभारी दीपसिंह एडवोकेट, पूर्व जिलाध्यक्ष व पूर्व कोऑर्डिनेटर आरपी चौधरी, बबलू और पूर्व प्रभारी राधे श्याम भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रभारी असलम राज, राज बाला बाल्मीकि, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष पन्नालाल जायसवार, ईश्वर चन्द्र गौतम, सुभाष गौतम, कालीचरण बाल्मीकि, अनुज सिद्धार्थ, ललन शाहू, राम अवतार कमल आदि रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।