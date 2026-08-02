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Kanpur News: बीएसपी ने गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में की समीक्षा बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में बसपा की एक महत्वपूर्ण बैठक गेस्ट हाउस में हुई। बैठक में पार्टी के विधानसभा क्षेत्र प्रभारी और अन्य प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। उपस्थित नेताओं में दीपसिंह एडवोकेट, आरपी चौधरी, और असलम राज शामिल थे। यह बैठक पार्टी की आगामी गतिविधियों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी।

Kanpur News: बीएसपी ने गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में की समीक्षा बैठक

Kanpur News: कानपुर, प्रमुख संवाददाता। बहुजन समाज पार्टी की रविवार को बैठक सेक्टर गुजैनी स्थित एक गेस्ट हाउस में की गई। इसमें विधानसभा क्षेत्र प्रभारी दीपसिंह एडवोकेट, पूर्व जिलाध्यक्ष व पूर्व कोऑर्डिनेटर आरपी चौधरी, बबलू और पूर्व प्रभारी राधे श्याम भारतीय, पूर्व लोकसभा प्रभारी असलम राज, राज बाला बाल्मीकि, विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष पन्नालाल जायसवार, ईश्वर चन्द्र गौतम, सुभाष गौतम, कालीचरण बाल्मीकि, अनुज सिद्धार्थ, ललन शाहू, राम अवतार कमल आदि रहे।

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