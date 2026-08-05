Kanpur News: रजबहे में गिरी की कार, सीढ़ी लगाकर एएसपी को निकाला

Kanpur News: कानपुर देहात, संवाददाता। सिकंदरा थाना क्षेत्र के में मासूम से कुकर्म के बाद हत्या के मामले की जांच कर लौट रहे एएसपी की कार सोमवार देर रात रसधान-देवीपुर मार्ग पर स्थित औड़ेरी गांव के पास बनी पुलिया से अनियंत्रित होकर रजबहे में जा गिरी। घटना के साथ तेज बारिश हो रही थी। दुर्घटना में कार सवार एएसपी के अलावा उनके चालक और दीवान मामूली रूप से चुटहिल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उनको सुरक्षित बाहर निकलवाया। सिकंदरा थाना क्षेत्र के बंजारन डेरा में रहने वाले पांच साल के मासूम की कुकर्म के बाद गला घोटकर हत्या कर दी गई थी।

मामला संज्ञान में आने के बाद सोमवार देर शाम एएसपी आलोक प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन की। देर रात वहां से वापस लौटते समय उनकी कार बारिश के दौरान रसधान-देवीपुर मार्ग पर स्थित औड़ेरी के पास रजबहे की पुलिया में बाउंड्रीवाल नहीं होने ओर तीखे मोड़ होने के कारण बारिश में अनियंत्रित होकर रजबहे में जा गिरी। एएसपी ने किसी तरह कार का पिछला दरवाजा खोलने के बाद चालक और हेड कांस्टेबल को बाहर निकाला। इसके साथ ही वह खुद भी बाहर निकलने के बाद कार की छत पर पहुंच गए। पीछे से आ रहे इंस्पेक्टर सिकंदरा सुधाकर सिंह ने पुलिस कर्मियों से सीढ़ी मंगवाने के बाद एएसपी और उनके चालक और दीवान को सुरक्षित बाहर निकाला। दुर्घटना में एएसपी और उनके चालक को मामूली चोटें आईं। इंस्पेक्टर सिकंदरा ने बताया कि औड़ेरी बंबा के पास अंधा मोड़ होने, संकेतक नहीं लगाए जाने व सुरक्षा बाउंड्रीवाल नहीं होने के साथ ही बारिश के दौरान साफ नहीं दिखने से हादसा हुआ है। सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।