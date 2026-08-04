Kanpur News: पोस्टर कला में राशि और पेंटिंग में वैभव बने विजेता
Kanpur News: कानपुर के पीपीएन पीजी कॉलेज में सांस्कृतिक समिति द्वारा पोस्टर कला और पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। छात्रों ने पर्यावरण और प्रकृति के मुद्दों पर कलात्मक विचार प्रस्तुत किए। पोस्टर प्रतियोगिता में राशि गुप्ता ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि पेंटिंग में वैभव शर्मा ने शीर्ष स्थान हासिल किया। कार्यक्रम का संचालन प्रो. मीना गुप्ता द्वारा किया गया।
Kanpur News: कानपुर। पीपीएन पीजी कॉलेज में सांस्कृतिक समिति की ओर से पोस्टर कला और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों ने पर्यावरण एवं प्रकृति से संबंधित विचारों को कलात्मक, रचनात्मक एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। पोस्टर कला प्रतियोगिता में राशि गुप्ता ने पहला, नौशीन फातिमा ने दूसरा और नैंसी वर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। पेंटिंग प्रतियोगिता में वैभव शर्मा ने पहला और महिमा सिंह ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। आयुषी शर्मा व साफिया नाज ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम का संयोजन प्रो. मीना गुप्ता ने और संचालन डॉ. आभा शुक्ला ने किया। इस मौके पर प्रो. अनीता रॉय, डॉ. कासिफ इमदाद, डॉ. रिचा त्रिपाठी तथा डॉ. धर्मेंद्र आदि मौजूद रहे।
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