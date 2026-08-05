Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Kanpur News: गुरु गोविंद सिंह पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गया जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
Follow us on Google News
share

Kanpur News: कानपुर में गुरु गोविंद सिंह और सिख समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अजय सिंह को पुलिस ने जेल भेजा। पीड़ित व्यापारी ने रंगदारी का आरोप लगाया। सिख समुदाय ने थाने का घेराव किया। भाजपा नेता ने भी वीडियो में सफाई दी और कठोर कार्रवाई की मांग की। मामले में आरोपित को कचहरी परिसर में पीटने की चर्चा है।

Kanpur News: गुरु गोविंद सिंह पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गया जेल

Kanpur News: कानपुर, संवाददाता। गुरु गोविंद सिंह और सिख समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपित अजय सिंह को पुलिस ने बुधवार को जेल भेजा। पीड़ित व्यापारी ने उन पर रंगदारी का आरोप लगाया है। आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर सिख समुदाय के लोगों ने फजलगंज थाने का घेराव कर हंगामा किया था। शास्त्री नगर निवासी रेस्टोरेंट संचालक हरप्रीत सिंह के पास रविवार शाम को अजय सिंह ने कॉल की थी। इस दौरान आरोपित ने उन्हें गाली-गलौज कर धमकाया। साथ ही गुरु गोविंद सिंह और सिख समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की। जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दशमेश परिवार संस्था के पदाधिकारी रमिंदर सिंह ने आरोपित के खिलाफ फजलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही आरोपित की गिरफ्तारी और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर थाने का घेराव कर हंगामा किया था। जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार शाम को आरोपित को गिरफ्तार किया था। फजलगंज थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि पीड़ित कारोबारी ने आरोपित पर रंगदारी का आरोप लगाया है। आरोपित अजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

भाजपा नेता ने दी सफाई, कहा मेरे नाम का हुआ दुरुपयोग

कानपुर। सिख समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपित की मदद को लेकर भाजपा नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें वह आरोपित की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपका अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं वीडियो को लेकर हो रहे विवाद पर भाजपा नेता ने सफाई दी है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि पार्टी से जुड़ा अजय नाम का व्यक्ति मुझसे मदद मांगने आया था। इसको लेकर उन्होंने पुलिस से बात की थी। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और सिख समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोपी है। मैं उसके खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं और भाजपा के आला नेताओं से उसको पार्टी से निष्कासित करने की मांग करूंगा.

कचहरी परिसर में आरोपित को पीटने की चर्चा

इस मामले में चर्चा रही कि बुधवार को जब पुलिस आरोपित को जेल भेजने के लिए न्यायालय लेकर जा रही थी। इस दौरान कचहरी परिसर में पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोगों ने आरोपित को पीट दिया। हालांकि इसकी आलाधिकारियों ने पुष्टि नहीं की।

सामान्य प्रश्न

अजय सिंह को किस कारण से गिरफ्तार किया गया?
अजय सिंह को गुरु गोविंद सिंह और सिख समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanpur News Kanpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।