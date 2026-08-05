Kanpur News: गुरु गोविंद सिंह पर अभद्र टिप्पणी करने वाला गया जेल

Kanpur News: कानपुर में गुरु गोविंद सिंह और सिख समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अजय सिंह को पुलिस ने जेल भेजा। पीड़ित व्यापारी ने रंगदारी का आरोप लगाया। सिख समुदाय ने थाने का घेराव किया। भाजपा नेता ने भी वीडियो में सफाई दी और कठोर कार्रवाई की मांग की। मामले में आरोपित को कचहरी परिसर में पीटने की चर्चा है।

Kanpur News: कानपुर, संवाददाता। गुरु गोविंद सिंह और सिख समुदाय पर अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपित अजय सिंह को पुलिस ने बुधवार को जेल भेजा। पीड़ित व्यापारी ने उन पर रंगदारी का आरोप लगाया है। आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर सिख समुदाय के लोगों ने फजलगंज थाने का घेराव कर हंगामा किया था। शास्त्री नगर निवासी रेस्टोरेंट संचालक हरप्रीत सिंह के पास रविवार शाम को अजय सिंह ने कॉल की थी। इस दौरान आरोपित ने उन्हें गाली-गलौज कर धमकाया। साथ ही गुरु गोविंद सिंह और सिख समुदाय पर अभद्र टिप्पणी की। जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दशमेश परिवार संस्था के पदाधिकारी रमिंदर सिंह ने आरोपित के खिलाफ फजलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही आरोपित की गिरफ्तारी और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर थाने का घेराव कर हंगामा किया था। जिसके बाद पुलिस ने मंगलवार शाम को आरोपित को गिरफ्तार किया था। फजलगंज थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि पीड़ित कारोबारी ने आरोपित पर रंगदारी का आरोप लगाया है। आरोपित अजय सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

भाजपा नेता ने दी सफाई, कहा मेरे नाम का हुआ दुरुपयोग कानपुर। सिख समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपित की मदद को लेकर भाजपा नेता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें वह आरोपित की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपका अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं वीडियो को लेकर हो रहे विवाद पर भाजपा नेता ने सफाई दी है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि पार्टी से जुड़ा अजय नाम का व्यक्ति मुझसे मदद मांगने आया था। इसको लेकर उन्होंने पुलिस से बात की थी। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और सिख समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोपी है। मैं उसके खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं और भाजपा के आला नेताओं से उसको पार्टी से निष्कासित करने की मांग करूंगा.

कचहरी परिसर में आरोपित को पीटने की चर्चा इस मामले में चर्चा रही कि बुधवार को जब पुलिस आरोपित को जेल भेजने के लिए न्यायालय लेकर जा रही थी। इस दौरान कचहरी परिसर में पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोगों ने आरोपित को पीट दिया। हालांकि इसकी आलाधिकारियों ने पुष्टि नहीं की।