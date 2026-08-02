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Kanpur News: बिजली कनेक्शन घोटाले की जांच को दो सदस्यीय समिति गठित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: शिवली विद्युत उपखंड में तैनात एक जेई पर मनमानी ढंग से 120 घरेलू कनेक्शन नियमों को ताक पर रखकर देने के आरोप में आपके अपने लोकप्रिय अखबार हिन्दुस्तान ने

Kanpur News: बिजली कनेक्शन घोटाले की जांच को दो सदस्यीय समिति गठित

Kanpur News: रूरा, संवाददाता। शिवली विद्युत उपखंड में तैनात एक जेई पर मनमानी ढंग से 120 घरेलू कनेक्शन नियमों को ताक पर रखकर देने के आरोप में आपके अपने अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने इस खबर को सोमवार को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद जिम्मेदार हरकत में आए और जांच समिति गठित कर दी है। विद्युत उपखंड शिवली में तैनात जेई पर बीते दिन पहले महराजगंज के परतावल के रहने वाले राजू विद्यार्थी ने मनमानी ढंग से नियमों को ताक पर रखकर 120 कनेक्शन देने का आरोप लगाकर पावर कारपोरेशन अध्यक्ष को शिकायत की थी। इस शिकायत पर अवर अभियंता राकेश राय ने इस शिकायत पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया था।

इस खबर को आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान’ ने बीते सोमवार को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर प्रकाशित होने के बाद अब एसई मनीष कुमार गुप्ता ने दो सदस्यीय जांच टीम गठित कर सात दिवस के रिपोर्ट देने को कहा है। टीम में एक्सईएन विद्युत परीक्षण खंड कानपुर देहात को अध्यक्ष व एसडीओ झींझक को सदस्य नामित किया है। एसई ने बताया कि जेई पर लगाए गए आरोपों के लिए जांच टीम गठित की गई है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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