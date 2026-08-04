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Kanpur News: बाइक से जा रहे छात्र को आवारा कुत्तों के झुंड ने गिराकर काटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: चकेरी के पटेल नगर में, आवारा कुत्तों ने एक इंटरमीडिएट छात्र को दौड़ाया और उसे बाइक से गिरा दिया। छात्र के बाएं पैर में काटने से खून बहने लगा। घटना के बाद, लोगों ने कुत्तों को भगाया और छात्र को अस्पताल ले गए। इसके पैर का इलाज किया गया।

Kanpur News: बाइक से जा रहे छात्र को आवारा कुत्तों के झुंड ने गिराकर काटा

Kanpur News: चकेरी। पटेल नगर में आवारा कुत्तों ने बाइक सवार इंटर के छात्र को दौड़ाकर बाइक से गिरा दिया। इसके बाद उसके पैर में काट लिया। इस पर आसपास के लोगों ने कुत्तों को भगाया। फिर छात्र के परिजन उसे कांशीराम अस्पताल ले गए, जहां पर छात्र का उपचार किया गया। चकेरी के पटेल नगर निवासी योगेंद्र कुमार प्राइवेट कर्मी हैं, उनका बेटा सागर एक निजी स्कूल में इंटरमीडिएट का छात्र है। सागर के अनुसार, मंगलवार दोपहर घर से कहीं जाने के लिए निकला था। इस बीच रास्ते में झुंड में बैठे आवारा कुत्तों ने गुर्राते हुए घेर लिया। इस पर उसने बचने की कोशिश की।

इस बीच एक कटखने कुत्ते ने आगे बढ़कर उनके बाएं पैर के ऊपर काट लिया, जिसके दांत मांस में गहराई तक गए और खून निकलने लगा। जिस पर वह घबराकर बाइक समेत नीचे गिर गया। वहीं, मौजूद आवारा कुत्ते भी हमलावर हो रहे थे। यह देख उन्होंने डर के कारण मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। इस पर आसपास मौजूद लोग डंडा और ईंट पत्थर लेकर दौड़े। इसके बाद उन्होंने वहां से कुत्तों को भगाकर उनकी जान बचाई।

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