Kanpur News: शॉर्टकट के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आए चालक की मौत
Kanpur News: रावतपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह शॉर्टकट के चक्कर में रेलवे ट्रैक पार करना एक युवक को भारी पड़ गया।
Kanpur News: कानपुर। रावतपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह शॉर्टकट के चक्कर में रेलवे ट्रैक पार करना एक युवक को भारी पड़ गया। गुरुदेव चौराहा के पास 11 नंबर रेलवे क्रासिंग के आगे बने अनधिकृत रास्ते से ट्रैक पार करते समय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी देकर शव पोस्टमार्टम भिजवाया। राणाप्रताप नगर निवासी 45 वर्षीय सुरेंद्र कुमार ड्राइवर थे। परिवार में पत्नी सरला, बेटा ऋषभ और बेटी गुनगुन हैं। परिजनों के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे वह काम के सिलसिले में घर से निकले थे। 11 नंबर क्रासिंग के आगे रेलवे ट्रैक पार करने के लिए एक नया अनधिकृत रास्ता बना दिया गया।
शॉर्टकट व समय बचाने के चक्कर में सुरेंद्र भी उसी रास्ते से ट्रैक पार कर रहे थे, तभी वह ट्रेन की चपेट में आ गए। इससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सुरेंद्र की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।