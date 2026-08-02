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Kanpur News: रोटरी क्लब मेट्रो: नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीए अंकुर ने संभाला कार्यभार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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Kanpur News: कानपुर में रोटरी क्लब ऑफ कानपुर मेट्रो का 30वां अधिष्ठापन समारोह आयोजित हुआ। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीए अंकुर गोयल ने अपनी नई टीम के साथ पदभार ग्रहण किया। समारोह में प्रमुख अतिथि मण्डल अध्यक्ष सीए जसवीर सिंह भाटिया और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी आयोजित की गईं।

Kanpur News: रोटरी क्लब मेट्रो: नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीए अंकुर ने संभाला कार्यभार

Kanpur News: कानपुर। रोटरी क्लब ऑफ कानपुर मेट्रो (रोटरी मण्डल 3110) का 30वां अधिष्ठापन समारोह स्टेटस क्लब, कैंट स्थित 'लेजेंड्स हॉल' में मनाया गया। ​समारोह में वर्ष 2026-27 के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीए अंकुर गोयल एवं उनकी नई कार्यकारिणी व निदेशक मण्डल ने औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। ​मुख्य अतिथि मण्डल अध्यक्ष सीए जसवीर सिंह भाटिया, ​विशिष्ट अतिथि सीए डीसी शुक्ला, राजीव मित्तल उपस्थित रहे। सांस्कृतिक आयोजन भी हुए। इस अवसर पर तरुणा सरदाना, अजय कुमार गुप्त, अरुण कुमार गुप्त सीए, अजीत अग्रवाल, मधुकर श्रीवास्तव, उमेश पालीवाल, विजय पुरवार, राजेश गुप्ता, सीए पीयूष अग्रवाल उपस्थित थे।

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