Kanpur News: बच्चे को जड़ा थप्पड़, परिजनों पर फेंकी खौलती चाय

Kanpur News: चकेरी, संवाददाता। जाजमऊ में शनिवार सुबह चाय लेने होटल आये 11 साल के बच्चे को संचालक ने किसी बात पर थप्पड़ जड़ दिया। बच्चे ने परिजनों से शिकायत की। परिजन पहुंचे तो संचालक ने उनके ऊपर खौलती चाय फेंक दी। जिससे तीन लोग झुलस गये। पीड़ित पक्ष ने आरोपित संचालक के खिलाफ जाजमऊ थाने में शिकायत की है। जाजमऊ के मखदूम नगर दरगाह शरीफ निवासी नसीब अली का 11 वर्षीय बेटा जैद घर के पास स्थित होटल से चाय लेने गया था। जहां जैन ने दानिश से जल्दी चाय देने की बात कही। जिससे आक्रोशित दुकानदार ने उसे थप्पड़ जड़ दिया।

जैन वापस रोते हुए घर पहुंचा और परिजनों से शिकायत की। जिसके बाद जैन के चाचा किस्मत और चचेरा भाई आसिम आरोपित के पास विरोध करने पहुंचे। इस दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद की जानकारी पर पीछे से जैद की 65 वर्षीय दादी जैबुन निशा भी मौके पर पहुंच गईं। तभी गुस्से में संचालक ने उन तीनों पर खौलती चाय फेंक दी। जैद के चाचा, दादी और चचेरा भाई झुलस गए। आरोप है कि इसके बाद वह धमकी देते हुए भाग निकला। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उन्हें कांशीराम अस्पताल भेजा। एसीपी कैंट प्रियंका वाजपेयी ने बताया कि पुलिस दो पक्षों के बीच विवाद की जानकारी पर पहुंची थी। जहां सामने आया कि सामान लेने पहुंचे 11 वर्षीय बच्चे को थप्पड़ मारने के विवाद में होटल संचालक द्वारा पीड़ित पक्ष के तीन लोगों पर खौलती चाय फेंक दी गई। जिससे वह झुलस गए। उन्हें उपचार के लिए कांशीराम अस्पताल भेजा गया है। तहरीर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई होगी।