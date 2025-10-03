बच्चे सबसे बड़ी पूंजी, इन्हें संस्कारवान और शिक्षित बनाएं, कानपुर में बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि बच्चे समाज की सबसे बड़ी पूंजी हैं। इन्हें संस्कारवान और शिक्षित बनाने के साथ ही सुरक्षा भी प्रदान करें। इससे निश्चित तौर पर बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा। मनोज सिन्हा गुरुवार को कंचौसी बाजार में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के समापन पर पहुंचे थे। उन्होंने 112 कन्याओं को सुकन्या समृद्धि योजना की पासबुक सौंपी। कार्यक्रम में 1163 बच्चों को सम्मानित भी किया गया। ज्ञान यज्ञ और बच्चों के सम्मान का आयोजन सांसद देवेंद्र सिंह भोले के माता-पिता के स्मृति में किया गया था।
सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के उज्जवल भविष्य की गारंटी
उपराज्यपाल ने स्वामी विवेकानंद युवा समिति के अध्यक्ष विकास सिंह भोले के साथ मिलकर सुकन्या समृद्धि योजना की पासबुक सौंपने के बाद कहा कि यह योजना केवल आर्थिक सुरक्षा ही नहीं, बल्कि बेटियों के उज्ज्वल भविष्य की गारंटी है। वहीं अयोध्या के पूर्व सांसद विनय कटियार ने दृष्टिबाधित विद्यालय के 100 बच्चों को सामग्री प्रदान की। इसी क्रम में एनसीसी की 100 छात्राओं को यूनिफार्म, बिरसा मुंडा छात्रावास के 105 बच्चों को कंबल और संस्कृत विद्यालय गौरयापुर के 350 छात्रों को गीता की प्रतियां दी गईं।
बच्चों की खुशी देख लगा आयोजन सफल रहा : सांसद भोले
उपराज्यपाल ने सांसद देवेंद्र सिंह भोले की सराहना करते हुए कहा कि माता-पिता की स्मृति में जरूरतमंद बच्चों की सहायता करना न केवल प्रेरणादायक है बल्कि यह धर्म की सच्ची परिभाषा भी है। सांसद सिंह भोले ने कहा कि उनके माता-पिता हमेशा समाजसेवा और संस्कारों के मार्गदर्शक रहे। उसी प्रेरणा से कथा और बच्चों का सम्मान समारोह किया गया। उन्होंने कहा कि कथा का उद्देश्य केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से समाज में सेवा और सहयोग का संदेश देना भी जरूरी है। भोले ने कहा कि जब बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक दिखाई दी, तो लगा कि माता-पिता की स्मृति में किया गया आयोजन वास्तव में सफल रहा। कार्यक्रम में एडीजी कानपुर आलोक सिंह, कानपुर के डीएम जेपी सिंह, देहात के डीएम कपिल सिंह आदि मौजूद रहे।
