बतख और हंस को रोहू-कतला जैसी मछलियां, उल्लू को जिंदा चूहे; जू में बदल गया पक्षियों का डाइट चार्ट

कानपुर चिड़ियाघर में पक्षियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए डाइट चार्ट में काफी बदलाव किया गया है। बत्तख और हंस को जहां रोहू, कतला जैसी देसी मछलियां दी जा रही हैं तो उल्लुओं को जिंदा चूहे खाने मिल रहे हैं।

बीमारियों और संक्रमण से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) केवल इंसानी समाज के लिए नहीं, पशु-पक्षियों के लिए भी जरूरी है। इन दिनों कानपुर चिड़ियाघर में पक्षियों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उनके भोजन में बदलाव किया गया है। कानपुर जू के नये निदेशक डॉक्टर कन्हैया पटेल खुद पशु चिकित्सक भी हैं। लिहाजा, पशु-पक्षियों की इम्यूनिटी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अब बत्तख और हंस को मांगुर मछली की जगह रोहू, कतला, भुट्टी जैसी देसी प्रजाति की एक दर्जन मछलियां खाने को दी जा रहीं हैं। वहीं उल्लू को चिकन या मटन की जगह स्वस्थ चूहे परोसे जा रहे हैं।