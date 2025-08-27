बतख और हंस को रोहू-कतला जैसी मछलियां, उल्लू को जिंदा चूहे; जू में बदल गया पक्षियों का डाइट चार्ट
कानपुर चिड़ियाघर में पक्षियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए डाइट चार्ट में काफी बदलाव किया गया है। बत्तख और हंस को जहां रोहू, कतला जैसी देसी मछलियां दी जा रही हैं तो उल्लुओं को जिंदा चूहे खाने मिल रहे हैं।
बीमारियों और संक्रमण से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) केवल इंसानी समाज के लिए नहीं, पशु-पक्षियों के लिए भी जरूरी है। इन दिनों कानपुर चिड़ियाघर में पक्षियों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उनके भोजन में बदलाव किया गया है। कानपुर जू के नये निदेशक डॉक्टर कन्हैया पटेल खुद पशु चिकित्सक भी हैं। लिहाजा, पशु-पक्षियों की इम्यूनिटी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अब बत्तख और हंस को मांगुर मछली की जगह रोहू, कतला, भुट्टी जैसी देसी प्रजाति की एक दर्जन मछलियां खाने को दी जा रहीं हैं। वहीं उल्लू को चिकन या मटन की जगह स्वस्थ चूहे परोसे जा रहे हैं।
चिड़ियाघर में कई साल से इन पक्षियों का एक डाइट चार्ट बना हुआ था, जिसका लगातार पालन किया जा रहा था। चिड़ियाघर प्रशासन के मुताबिक उस डाइट चार्ज में अब बदलाव की जरूरत महसूस की गई थी। अब तक बत्तख और हंस को खाने के लिए सिर्फ मांगुर मछली दी जाती थी। इस प्रजाति की मछली में कांटे ज्यादा और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली गुणवत्ता कम है।
डॉ. कन्हैया पटेल के मुताबिक इन पक्षियों को इसीलिए अब मांगुर के साथ रोहू, कतला, पाढ़िन जैसी प्रजातियों की मछलियां भी खिलाई जा रही हैं। इसी तरह अब तक उल्लुओं को बकरे और भैंसे के मांस के टुकड़े दिए जाते थे। यह उल्लू का स्वाभाविक भोजन नहीं है। अब उन्हें तंदुरुस्त जिंदा चूहे खाने दिये जा रहे हैं। चूहों से उल्लुओं को अतिरिक्त पौष्टिक तत्व मिलते हैं। उन्होंने कहा कि बतख, हंस और उल्लुओं का डाइट चार्ट बदला गया है ताकि इनकी इम्यूनिटी मजबूत हो सके। याद दिला दें कुछ महीने पहले कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू के संक्रमण से शेर, मोर और बत्तख की मौत हो गई थी।