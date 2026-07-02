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यूपी पुलिस के हॉफ एनकाउंटर के डर से छिपता फिर रहा इनामी फैज, नेपाल जाने से पहले अरेस्ट

Srishti Kunj संवाददाता, कानपुर दक्षिण
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बदमाशों में यूपी पुलिस द्वारा हाफ एनकाउंटर किए जाने का डर है। इसका एक मामला अभी सामने आया है। लखनऊ से पकड़ा गया कानपुर का ईनामी बदमाश पुलिस के एनकाउंटर के डर से भाग रहा था। आरोपी नेपाल जाने की फिराक में था।

यूपी पुलिस के हॉफ एनकाउंटर के डर से छिपता फिर रहा इनामी फैज, नेपाल जाने से पहले अरेस्ट

यूपी के कानपुर का एक ईनामी बदमाश पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बदमाश फैज आलम का दावा है कि उसे अपना हाफ एनकाउंटर होने का डर था इस कारण वो भागता फिर रहा था। उसके नेपाल भागने से पहले पुलिस ने उसे दबोच लिया। 68 बैंक खातों से 3200 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन के मामले में मास्टरमाइंड महफूज उर्फ पप्पू छुरी के 50 हजार के इनामी बेटे फैज आलम को पुलिस ने बुधवार को जेल भेज दिया। उसे मंगलवार को लखनऊ के अलीगंज पीडब्ल्यूडी कालोनी से दबोचा गया था।

पूछताछ में आरोपित ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि पिता की गिरफ्तारी के बाद से वह हॉफ एनकाउंटर के डर से इधर-उधर भाग फरारी काट रहा था। लखनऊ में गिरफ्तारी से पहले उसने लुधियाना, पंजाब और चंडीगढ़ के होटलों में रुक कर पुलिस को गच्चा दिया। इस बार वह नेपाल जाने की फिराक में था। वहीं पुलिस गैंग की हिस्ट्रीशीट खोलने की तैयारी कर रही है। जल्द ही आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी।

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श्यामनगर चौकी के पास 16 फरवरी की सरेशाम दो बाइक सवार चार बदमाशों ने यशोदा नगर निवासी वासिद व अरशद से 24 लाख रुपये लूट लिए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि वासिद व उसका साथी जाजमऊ के जेके कॉलोनी निवासी महफूज आलम के लिए काम करते हैं। पुलिस जांच में पता चला कि महफूज ने ढाई साल में 16 सौ करोड़ रुपये का अवैध लेनदेन किया है। पुलिस ने शातिर महफूज को जेल भेज दिया, जबकि उसका बेटा फैज फरार हो गया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये का इनाम रखा था। फैज को लखनऊ से दबोचा गया।

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एक-एक करोड़ के दो बैग लेकर गया था नेपाल

डीसीपी के मुताबिक महफूज एक-एक करोड़ के दो बैग लेकर नेपाल गया था। उस समय उसका बेटा फैज भी साथ था। पूरा पैसा कैश लेकर दोनों पिता पुत्र गए थे। यह रकम हवाला की होने की संभावना पुलिस ने जतायी है। इसी के चलते मामले को ईडी जांच की संस्तुति के साथ भेजा गया था।

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डीसीपी पूर्वी, सत्यजीत गुप्ता ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हॉफ एनकाउंटर के डर से फैज इधर उधर भाग रहा था। वह लुधियाना, पंजाब व चंडीगढ़ के होटलों में रुका। नेपाल भागने से पहले उसे लखनऊ से गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया गया। गैंग पर धोखाधड़ी, रंगदारी समेत अन्य धाराओं में चकेरी में एक व जाजमऊ में चार मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस जल्द ही हिस्ट्रीशीट तैयार कर गैंगस्टर की कार्रवाई होगी।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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