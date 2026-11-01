पौने 2 घंटे में कानपुर से दिल्ली, बुलेट ट्रेन के ऐलान पर BJP सांसद ने रेल मंत्री को कहा-थैंक यू

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी में स्लीपर वंदेभारत एक्सप्रेस के लोकार्पण के मौके पर ऐलान किया कि बुलेट ट्रेन का स्टेशन कानपुर में भी होगा। बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने से कानपुर को एक बार फिर औद्योगिक पहचान मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे दिल्ली से कानपुर का सफर महज पौने दो घंटे में पूरा हो सकेगा।

सांसद रमेश अवस्थी ने पिछले दिनों रेल मंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि कानपुर एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, लेकिन बुलेट ट्रेन के प्रस्तावित रूट में इसे शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कानपुर में बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाने की मांग उठाई थी। रेल मंत्री ने इस मांग पर सहमति जताते हुए शनिवार को इसकी घोषणा कर दी। सांसद रमेश अवस्थी ने इसके लिए रेल मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनने से कानपुर को एक बार फिर औद्योगिक पहचान मजबूत करने में मदद मिलेगी। रेल मंत्री ने सांसद रमेश अवस्थी को यह भी बताया कि अब आगरा से सीधे कानपुर तक बुलेट ट्रेन पहुंचेगी। पहले प्रस्तावित रूट में यह ट्रेन इटावा से होकर कानपुर क्षेत्र के बाहर से गुजर रही थी। अब इटावा के प्रस्तावित स्टेशन को हटाकर कानपुर में स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया है।

जनप्रतिनिधि बोले-शहरवासियों के लिए नायाब तोहफा भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी, नीलिमा कटियार, अभिजीत सिंह सांगा और राहुल बच्चा सोनकर ने बुलेट ट्रेन का स्टेशन कानपुर में बनाए जाने की घोषणा को नायाब तोहफा बताया। कहा कि डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में कानपुर के विकास को नई गति मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से शहर के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।