पौने 2 घंटे में कानपुर से दिल्ली, बुलेट ट्रेन के ऐलान पर BJP सांसद ने रेल मंत्री को कहा-थैंक यू
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी में स्लीपर वंदेभारत एक्सप्रेस के लोकार्पण के मौके पर ऐलान किया कि बुलेट ट्रेन का स्टेशन कानपुर में भी होगा। बुलेट ट्रेन स्टेशन बनने से कानपुर को एक बार फिर औद्योगिक पहचान मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे दिल्ली से कानपुर का सफर महज पौने दो घंटे में पूरा हो सकेगा।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन की सौगात जल्द ही कानपुर को मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी में स्लीपर वंदेभारत एक्सप्रेस के लोकार्पण के मौके पर ऐलान किया कि बुलेट ट्रेन का स्टेशन कानपुर में भी होगा। इससे दिल्ली से कानपुर का सफर महज पौने दो घंटे में पूरा हो सकेगा। इस ऐलान के बाद कार्यक्रम में मौजूद भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने रेल मंत्री का आभार जताया।
सांसद रमेश अवस्थी ने पिछले दिनों रेल मंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि कानपुर एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, लेकिन बुलेट ट्रेन के प्रस्तावित रूट में इसे शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कानपुर में बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाने की मांग उठाई थी। रेल मंत्री ने इस मांग पर सहमति जताते हुए शनिवार को इसकी घोषणा कर दी। सांसद रमेश अवस्थी ने इसके लिए रेल मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनने से कानपुर को एक बार फिर औद्योगिक पहचान मजबूत करने में मदद मिलेगी। रेल मंत्री ने सांसद रमेश अवस्थी को यह भी बताया कि अब आगरा से सीधे कानपुर तक बुलेट ट्रेन पहुंचेगी। पहले प्रस्तावित रूट में यह ट्रेन इटावा से होकर कानपुर क्षेत्र के बाहर से गुजर रही थी। अब इटावा के प्रस्तावित स्टेशन को हटाकर कानपुर में स्टेशन बनाने का निर्णय लिया गया है।
जनप्रतिनिधि बोले-शहरवासियों के लिए नायाब तोहफा
भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी, नीलिमा कटियार, अभिजीत सिंह सांगा और राहुल बच्चा सोनकर ने बुलेट ट्रेन का स्टेशन कानपुर में बनाए जाने की घोषणा को नायाब तोहफा बताया। कहा कि डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में कानपुर के विकास को नई गति मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से शहर के औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
रेल मंत्री कानपुर एक्सप्रेस को दिखाएंगे झंडी
दीवाली बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कानपुर सेंट्रल स्टेशन आकर प्रस्तावित नई कानपुर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। पहले इस ट्रेन का उद्घाटन तीन नवंबर को प्रस्तावित था, लेकिन भाजपा सांसद रमेश अवस्थी ने शनिवार को रेल मंत्री से फोन पर बात कर कार्यक्रम में बदलाव का अनुरोध किया। इस पर रेल मंत्री ने दीवाली बाद किसी दिन आने का आश्वासन दिया। सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है कि दीवाली के बाद वह कानपुर सेंट्रल आकर कानपुर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। श्रमशक्ति एक्सप्रेस के संचालन के 26 साल बाद दिल्ली के लिए एक नई सीधी ट्रेन की सौगात मिल रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें