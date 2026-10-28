सिंहानिया परिवार के युवक को 2 साल तक बनाए रखा बंधक, ड्रग्स देकर लिखवा ली करोड़ों की जमीन

कानपुर में सिंहानिया परिवार के युवक ने ड्रग का इंजेक्शन देकर करोड़ों की संपत्ति लिखवाने और दो साल तक होटल में बंधक बनाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो बिल्डरों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि एक फरार है।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां प्रतिष्ठित सिंहानिया परिवार के युवक ने ड्रग का इंजेक्शन देकर करोड़ों की संपत्ति लिखवाने और दो साल तक होटल में बंधक रखने का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने दो बिल्डरों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि एक फरार है। होटल संचालकों की भूमिका की भी जांच हो रही है।

कालपी रोड राधाकुंज निवासी प्रणवपत सिंहानिया ने बिल्डर अनूप अस्थाना, उसके बेटे सुयश, बिल्डर बृजेंद्र नाथ मिश्रा और श्रीराम मिश्रा समेत 10-12 अज्ञात लोगों के खिलाफ फजलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। प्रणवपत के मुताबिक, साल 2020 से उसकी सुयश से दोस्ती थी। मई 2024 में बेनाझाबर जल संस्थान के बाहर सुयश से मिला। तभी उसके पिता अनूप अस्थाना की गाड़ी आई,जिसमें वह बैठ गया। आरोप है कि गाड़ी में मौजूद श्रीराम मिश्रा ने रूमाल पर कोई पदार्थ लगाकर उसे सुंघा दिया। होश आने पर वह सुयश के स्वरूपनगर स्थित कार्यालय में था। इसके बाद इंजेक्शन देकर संपत्ति के कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए। आरोप है कि नशे की ओवरडोज देकर घर की रजिस्ट्री करा ली गई। पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि मंगलवार को बिल्डर सुयश अस्थाना, बृजेन्द्र नाथ मिश्रा, श्रीराम मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फरार बिल्डर अनूप और अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।

रात के 10 बजे लिखवाई संपत्ति प्रणवपत सिंहानिया को बंधक बनाकर और ड्रग्स देकर संपत्ति लिखवाने वाले शातिरों ने बड़े ही दबंगई का काम किया। आरोपियों ने अपने ऑफिस में रात 10 बजे रजिस्ट्रार को बुलाकर संपत्ति की रजिस्ट्री कराई। यह बात पुलिस की जांच में सामने आई है। जांच में सामने आया है कि कालपी रोड राधाकुंज की संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के साथ ही कोपरगंज स्थित करीब 100 करोड़ की संपत्ति के एक तिहाई हिस्से का भी महज तीन लाख रुपये में एग्रीमेंट करा लिया। इस मामले में कई और लोगों के शामिल होने की जानकारी मिली है। ऐसे में कई और लोगों पर कार्रवाई हो सकती है।

पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने बताया कि जुलाई 2026 को शरदपत सिंहानिया ने भतीजे प्रणवपत सिंहानिया, बिल्डर अनूप अस्थाना, सुयश अस्थाना समेत 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में प्रणवपत ने अग्रिम जमानत ले ली थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने ड्रग्स की हैवी डोज देकर संपत्ति की रजिस्ट्री और एग्रीमेंट कराने की बात पुलिस को बताई। इसके बाद जांच हुई तो कई बातें सच साबित हुईं। इसी आधार पर प्रणवपत की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया।

कोपरगंज में 100 करोड़ की संपत्ति पुलिस आयुक्त ने बताया कि कोपरगंज मार्केट में प्रणव की बहुत बड़ी संपत्ति है। विवेचक की जांच में आया है कि इस संपत्ति की कीमत करीब 100 करोड़ के आसपास होगी। यहां करीब 150 दुकानें हैं, जिसका करीब सात लाख रुपये किराया हर महीने आता है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने इस संपत्ति के एक तिहाई का एग्रीमेंट महज तीन लाख रुपये में करा लिया। पुलिस आयुक्त के मुताबिक प्रणवपत ने आरोप लगाया है कि यह संपत्ति भी उससे नशे का डोज देकर लिखवाई गई है। कमिश्नर के मुताबिक यह दस्तावेजी साक्ष्य है, जिसे रजिस्ट्री विभाग से निकाला जा रहा है।

15 लोगों पर हुआ था मुकदमा दर्ज प्रणव के चाचा शरदपत सिंहानिया ने पांच जुलाई 2026 को फजलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि पिता हेमंतपत का सितंबर 2020 को निधन हो गया था। इसके बाद परिवार में विरासत को लेकर झगड़े हो रहे हैं। इसी का फायदा उठाकर उनके भतीजे प्रणवपत सिंहानिया ने सुयश और अनूप के साथ मिलकर कई केस लगा दिए। प्रणवपत और सुयश के बीच करार हुआ था। इसमें संपत्ति में 12 फीसदी हिस्सा देने का वादा किया था। इसके बाद आरोपी उनकी प्रापर्टी कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। 22 सितंबर 2025 की सुबह 11:30 बजे प्रणवपत, सुयश, अनूप, बिजेंद्र और बार एसो. के पूर्व अध्यक्ष घर में घुस आए और उन्हें पीटा। कीमती घड़ी चोरी कर ली। संपत्ति नाम करने का दबाव बनाया। डर के कारण वह पिछले नौ महीने से आरोपियों को एक लाख रुपये की रंगदारी दे रहे हैं।

इस पूरे खेल में लगा है दवा कारोबारी का पैसा पुलिस आयुक्त ने बताया कि इस पूरे खेल में पैसा दवा कारोबारी रमित मिश्रा का लगा है। इन सबके पीछे एक बड़े बिल्डर का नाम है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बिल्डर के कहने पर ही प्रणवपत को होटल में लंबे समय तक रखा गया। यह भी जांच में आया है कि प्रणव का न ही आधार कार्ड लिया गया और न ही उसके कहीं हस्ताक्षर हैं। चूंकि कमरा सुयश के नाम से बुक था, ऐसे में होटल की भी मिलीभगत खंगाली जा रही है।

साढ़े तीन हजार वर्ग गज संपत्ति का सौदा छह करोड़ में प्रणवपत के परिवार का करीब आठ हजार वर्ग गज में घर बना हुआ है। यह दो भाई हैं। ऐसे में प्रणव के हिस्से में आने वाले करीब साढे तीन हजार वर्गगज की रजिस्ट्री छह करोड़ में कराई गई। यह रजिस्ट्री सुयश के स्वरूप नगर ऑफिस में कराई गई। रजिस्ट्री विभाग को प्रणवपत की हालत ठीक न होने का हवाला देकर ऑफिस में ही बुलाया गया था। डिप्टी रजिस्ट्रार रात करीब 10 बजे पहुंचे। जब वह दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराने जा रहा था तो प्रणवपत की आंखें लाल देखकर रुक गया। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि उसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। ऐसे में वह कैसे हस्ताक्षर करेगा।