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फोन कर बुलाया, 30 मिनट में हत्या कर कॉल हिस्ट्री डिलीट; कानपुर में दोस्त ने दुकानदार को मार डाला

sandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, कानपुर
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विशाल ने करीब आधा घंटे के भीतर विजय की हत्या कर दी गई। उसे फोन कर बुलाया गया था। आरोपी इतना शातिर था कि उसने विजय के मोबाइल से शाम छह बजे के बाद की कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। वहीं पुलिस ने आरोपी के चाचा व एक महिला को हिरासत में लिया है।

फोन कर बुलाया, 30 मिनट में हत्या कर कॉल हिस्ट्री डिलीट; कानपुर में दोस्त ने दुकानदार को मार डाला

कानपुर में चौक के पास सवई सिंह के हाते में दोस्त ने ही होजरी दुकानदार विजय चौरसिया की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी विशाल के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस का मानना है कि सिर पर किसी भारी वस्तु से प्रहार कर उसे मौत के घाट उतारा गया है। दुकानदार आखिरी बार रेस्टोरेंट संचालक दोस्त के साथ शाम 6:32 पर स्कूटी से जाते सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इसके बाद वह दोस्त 7:18 पर अकेले स्कूटी से हाते से जाता नजर आया है।

विजय की चूड़ी मार्केट में होजरी की दुकान

परिजनों का कहना है कि विजय की हत्या उसे साथ ले गए विशाल ने की है। सिरकी मोहाल निवासी 42 वर्षीय विजय चौरसिया की चूड़ी मार्केट में होजरी की दुकान है। बड़े भाई अजय ने बताया कि कॉल आने पर विजय दुकान में काम करने वाली शिखा से कुछ देर में आने की बात कहकर गया था। एक गली में रहने वाली महिला ने घर के पास रहने वाले युवक को विजय की लाश मिलने की जानकारी दी। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था विपिन टाडा ने बताया कि तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। पांच टीमें लगाई गई हैं।

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सीसीटीवी में दिखा स्कूटी से आता विशाल

कोतवाली क्षेत्र के चौक के पास सवई सिंह हाता में हुई होजरी दुकानदार विजय चौरसिया की हत्या का आरोप परिजनों ने उसके ही दोस्त रेस्टोरेंट संचालक विशाल उर्फ बाबा पर लगाया है। पुलिस को कुछ ऐसे फुटेज भी मिले हैं जो आरोपों को पुख्ता करते नजर आ रहे हैं। दरअसल, आखिरी बार विजय को शाम को नारंगी शर्ट पहने विशाल के साथ स्कूटी पर जाते देखा गया है। इसके बाद विशाल अकेले ही हाते से बाहर जाता दिख रहा है। करीब आधा घंटे के भीतर विजय की हत्या कर दी गई। उसे फोन कर बुलाया गया था। आरोपी इतना शातिर था कि उसने विजय के मोबाइल से शाम छह बजे के बाद की कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। वहीं पुलिस ने आरोपी के चाचा व एक महिला को हिरासत में लिया है।

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हत्या के बाद से विशाल फरार

जिस हाते में लाश मिली, वह घाटमपुर निवासी रामचंदर सेठ का है। हालांकि, उनका परिवार यहां नहीं रहता है। मकान में तीन किरायेदार रहते हैं। इससे चंद कदम की दूरी पर ही विशाल का घर है। हत्या के बाद से विशाल फरार है। वहीं घटनास्थल पर मिले मृतक के मोबाइल की पुलिस ने जब जांच की तो उसमें छह बजे के बाद की कॉल हिस्ट्री डिलीट मिली, जबकि आठ बजे के बाद बड़े भाई अजीत व अजय के अलावा अन्य दोस्तों की मिस्ड कॉल लगी मिली।

हत्या में एक से ज्यादा लोग शामिल- परिजन

वहीं अजय का कहना है कि छोटे भाई की हत्या में विशाल के साथ अन्य दो लोग भी शामिल हैं। भाई की कद-काठी ऐसी थी कि एक आदमी उसको संभाल नहीं सकता था। फिलहाल, पुलिस हर पहलुओं को ध्यान में रख मामले की जांच कर रही है। वहीं मकान में किराए पर रहने वाली रानी त्रिवेदी ने बताया कि उन्होंने गोली की आवाज सुनी। वह जैसे ही वापस आई तो नारंगी शर्ट पहने युवक को भाग रहा था, जबकि विजय की घायल अवस्था में जीने के बीचोंबीच पड़ा था।

पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल

विजय चौरसिया के परिवार में मां मीरा देवी, पत्नी नेहा और दो बच्चे वैभव व अन्वी हैं। विजय की हत्या की खबर जैसे ही घर पहुंची कोहराम मच गया। मां और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल रहा। परिवार वालों ने जैसे-तैसे उन्हें संभाला। वहीं पत्नी नेहा जब उर्सला पहुंची तो शव देखते ही बेहोश हो गई। परिजनों ने पानी के छींटे मारे तब उसे होश आया।

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महिला के साथ बैठ स्टाफ को घूरता था

बड़े भाई अजय ने बताया कि विजय की दुकान के सामने एक महिला की आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान है, जहां विशाल सुबह से शाम बैठा रहता था। चर्चा है कि विशाल के उसी महिला से संबंध हैं। उससे मादक पदार्थों की तस्करी भी कराता था। वह विजय की दुकान में काम करने वाली युवतियों को भी घूरता था। भाई विजय ने कई बार विरोध कर सामने न बैठने की बात कही थी। इसी खुन्नस में उसने वारदात को अंजाम दिया है।

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