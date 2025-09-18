11 करोड़ के बकाएदार को एसजीएसटी ने भेजा जेल, टैक्स जमा न करने पर सख्त कार्रवाई से मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के कानपुर में टैक्स जमा न करने पर 11 करोड़ रुपए के बकाएदार को एसजीएसटी ने जेल दिया। विभाग की इस सख्त कार्रवाई से बकाएदारों में हड़कंप मचा है।

यूपी में बड़े बकाएदारों के खिलाफ एसजीएसटी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर परिक्षेत्र में पहली बार टैक्स जमा नहीं करने पर विभाग ने प्रशासन की मदद से कारोबारी को गिरफ़्तार करके जेल भेजा है। विभाग की इस सख्त कार्रवाई से बकाएदारों में हड़कंप मचा है। एसजीएसटी अधिकारियों ने सालों से टैक्स दबाकर बैठने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहने की बात कही है।

जानकारी के अनुसार, वैट से संबंधित बकाया वसूली के लिए शासन ने एसजीएसटी को अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अपर आयुक्त ग्रेड-1 सैमुअल पाल एन व संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) ज्ञान सिंह की देखरेख में झकरकटी में स्क्रैप कारोबारी फर्म सर्वश्री राजीव इंटरप्राइजेज के खिलाफ बुधवार को कार्रवाई हुई। बताया गया कि फर्म संचालक राजीव गुप्ता ने वर्ष 2014-17 तक का वैट का 11.90 करोड़ रुपये बकाया अबतक जमा नहीं किया।

आठ साल पहले व्यापार समेटकर हुआ फरार डिप्टी कमिश्नर मंजूश्री ने बताया कि वैट का करोड़ों बकाया होने के बाद राजीव गुप्ता ने आठ साल पहले अचानक व्यापार बंद कर दिया।उनकी ओर से बकाया राशि में से एक भी पैसा जमा नहीं किया। दबाव पड़ने पर वह फरार भी हो गए। उनके नाम पर कोई चल व अचल संपत्ति भी नहीं होने से परेशानी और बढ़ गई।

एसजीएसटी टीम के विरोध में बुलाए व्यापारी बताया गया कि एसजीएसटी अधिकारियों को कार्रवाई से रोकने के लिए बकाएदार कारोबारी ने आसपास के दुकानदारों को भी बुला लिया। कुछ ने विरोध किया। हालांकि अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी तो सभी के तेवर हल्के पड़ गए।