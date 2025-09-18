Kanpur: SGST sent jails Rs 11 crore tax defaulter for non-payment of taxes 11 करोड़ के बकाएदार को एसजीएसटी ने भेजा जेल, टैक्स जमा न करने पर सख्त कार्रवाई से मचा हड़कंप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsKanpur: SGST sent jails Rs 11 crore tax defaulter for non-payment of taxes

11 करोड़ के बकाएदार को एसजीएसटी ने भेजा जेल, टैक्स जमा न करने पर सख्त कार्रवाई से मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के कानपुर में टैक्स जमा न करने पर 11 करोड़ रुपए के बकाएदार को एसजीएसटी ने जेल दिया। विभाग की इस सख्त कार्रवाई से बकाएदारों में हड़कंप मचा है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 09:39 AM
share Share
Follow Us on
11 करोड़ के बकाएदार को एसजीएसटी ने भेजा जेल, टैक्स जमा न करने पर सख्त कार्रवाई से मचा हड़कंप

यूपी में बड़े बकाएदारों के खिलाफ एसजीएसटी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर परिक्षेत्र में पहली बार टैक्स जमा नहीं करने पर विभाग ने प्रशासन की मदद से कारोबारी को गिरफ़्तार करके जेल भेजा है। विभाग की इस सख्त कार्रवाई से बकाएदारों में हड़कंप मचा है। एसजीएसटी अधिकारियों ने सालों से टैक्स दबाकर बैठने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहने की बात कही है।

जानकारी के अनुसार, वैट से संबंधित बकाया वसूली के लिए शासन ने एसजीएसटी को अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अपर आयुक्त ग्रेड-1 सैमुअल पाल एन व संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) ज्ञान सिंह की देखरेख में झकरकटी में स्क्रैप कारोबारी फर्म सर्वश्री राजीव इंटरप्राइजेज के खिलाफ बुधवार को कार्रवाई हुई। बताया गया कि फर्म संचालक राजीव गुप्ता ने वर्ष 2014-17 तक का वैट का 11.90 करोड़ रुपये बकाया अबतक जमा नहीं किया।

ये भी पढ़ें:जिस संत की आंखें नहीं, सोचिए कितने पाप., चंद्रशेखर आजाद का रामभद्राचार्य पर हमला
ये भी पढ़ें:यूपी के इन जिलों में आज बहुत भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

आठ साल पहले व्यापार समेटकर हुआ फरार

डिप्टी कमिश्नर मंजूश्री ने बताया कि वैट का करोड़ों बकाया होने के बाद राजीव गुप्ता ने आठ साल पहले अचानक व्यापार बंद कर दिया।उनकी ओर से बकाया राशि में से एक भी पैसा जमा नहीं किया। दबाव पड़ने पर वह फरार भी हो गए। उनके नाम पर कोई चल व अचल संपत्ति भी नहीं होने से परेशानी और बढ़ गई।

एसजीएसटी टीम के विरोध में बुलाए व्यापारी

बताया गया कि एसजीएसटी अधिकारियों को कार्रवाई से रोकने के लिए बकाएदार कारोबारी ने आसपास के दुकानदारों को भी बुला लिया। कुछ ने विरोध किया। हालांकि अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी तो सभी के तेवर हल्के पड़ गए।

पिता के प्रतिष्ठान पर होने की सूचना पर दबोचा

डिप्टी कमिश्नर मंजूश्री के नेतृत्व में एसजीएसटी टीम को सूचना मिली कि करोड़ों के बकाएदार राजीव गुप्ता पिता के झकरकटी स्थित प्रतिष्ठान में हैं। टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राजीव को पकड़ लिया। बताया गया कि विभागीय अधिकारियों ने बकाया जमा करने को कहा तो कारोबारी ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने जिला प्रशासन से मदद मांगी। अपर नगर मजिस्ट्रेट (सप्तम) रामशंकर के सहयोग से कारोबारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अधिकारियों ने कहा कि बकाये की धनराशि जमा कर देते है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा।

GST Income Tax Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |