सेक्स रैकेट के मास्टरमाइंड ने स्कूल में किशोर को बेरहमी से पीटा, सिर पर पेशाब भी किया
कानपुर में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार रोहित वर्मा और उसके अपराधी दोस्त साहिलद्वारा एक किशोर को यातना देने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। दोनों एक बंद स्कूल के बरामदे में उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। इस दौरान साहिल उसके सिर पर पेशाब भी किया।
UP News: यूपी के कानपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां कल्याणपुर में सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार रोहित वर्मा और उसके अपराधी दोस्त साहिल उर्फ मुसीबत द्वारा एक किशोर को यातना देने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। दोनों एक बंद स्कूल के बरामदे में उसे बंधक बनाकर बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। इस दौरान साहिल उसके सिर पर पेशाब भी करता है। किशोर भईया-भईया कहते हुए छोड़ देने की गुहार लगा रहा है लेकिन दोनों की यातनाएं बढ़ती गईं। रोहित यह भी कह रहा है कि ‘अब एसपी साउथ को बुला रहे हैं, तू जेल जाएगा’। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो बर्रा के आई ब्लॉक स्थित एक पार्क में बने सरकारी स्कूल का है। साहिल बर्रा थाने से वांछित भी है। पुलिस साहिल की तलाश में जुट गई है।
कल्याणपुर में क्राइम ब्रांच ने बीते सप्ताह छापा मारकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने गिरोह के सरगना बर्रा निवासी रोहित वर्मा को गिरफ्तार किया था। आरोपित के पास एक फर्जी प्रेस कार्ड भी बरामद हुआ था। इधर सोमवार को कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। 17 सेकेंड के पहले वीडियो में रोहित जूता लेकर खड़ा है, जबकि उसका साथी साहिल लड़के को डंडे से पीट रहा है। इस दौरान दोनों उसे गालियां भी दे रहे हैं। 19 सेकंड के दूसरे वीडियो में लड़का रोता नजर आ रहा है और साहिल उसके ऊपर पेशाब कर रहा है। हाथ जोड़ने के बाद भी रहत नहीं आता।
पुलिस की पी कैप रख गाड़ी में बदमाशी
वायरल हुए दो अन्य वीडियो में आरोपित एक कार में घूम रहे हैं। गाड़ी में आगे डैशबोर्ड पर पुलिस की पी-कैप रखी है। हूटर बजाने के बाद गाड़ी में गाना चल रहा है कि दबदबा था दबदबा है, दबदबा बना रहेगा...। इस मामले में डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी का कहना है कि लड़के को बंधक बनाकर पीटने के वीडियो प्रकाश में आए हैं। आरोपी रोहित वर्मा वर्तमान में जेल में है। दूसरे आरोपित साहिल उर्फ मुसीबत की तलाश की जा रही है। वीडियो पुराने हैं।
रोहित के साथ केक कटवा रहा सिपाही
वायरल एक अन्य वीडियो में सेक्स रैकेट के सरगना रोहित का पुलिस वाले केक कटवाते नजर आ रहे हैं। बर्रा इंस्पेक्टर रवींद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वीडियो में दिख रहा सिपाही दीपक चौधरी है, जिसकी कई शिकायतें आने के बाद उसकी रिपोर्ट बनाकर अधिकारियों को भेजी थी। उसे थाने से हटा दिया गया था। अब सेन पश्चिम पारा में तैनात है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें