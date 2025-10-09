कानपुर में धमाकों के बाद तलाशी, भाजपा नेता के लॉन में मिला अवैध पटाखों का जखीरा

कानपुर में बुधवार को हुए धमाके के बाद चल रहे चेकिंग अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भाजपा नेता के लॉन से पुलिस ने अवैध पटाखों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस को यहां से पांच कुंतल पटाखे मिले हैं।

कानपुर में मेस्टन रोड के बिसाती बाजार में अवैध पटाखा भंडारण में विस्फोट के बाद पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल की फटकार से पुलिस एक्शन में आ गई है। धमाकों के बाद तलाशी में पुलिस को काफी पटाखे मिल रहे हैं। इसी क्रम में नाैबस्ता थाना क्षेत्र के यशोदा नगर में भाजपा नेता महेंद्र सिंह यादव के लॉन से पटाखों का जखीरा बरामद किया गया है। यहां से पुलिस ने 5 कुंतल पटाखा बरामद किया है। इनकी अनुमानित कीमत 16 लाख रुपये से ऊपर बताई जा रही है। अपने ही नेता के लॉन से इतनी बड़ी बरामदगी के बाद भाजपा में हड़कंप है।

डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि, सूचना के आधार पर नौबस्ता पुलिस ने यशोदा नगर पी ब्लॉक स्थित मधुवन लॉन सर्च एंड सीजर अभियान के छापेमारी की। जहां भारी मात्रा में अवैध पटाखों का भंडारण मिला। घनी आबादी व विद्यालय के बगल में अवैध पटाखों का जखीरा मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया और तमाशबीनों की भीड़ लग गई। पुलिस पूछताछ में केयरटेकर ने बताया कि, लॉन भाजपा नेता व जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन महेंद्र सिंह यादव का है, जबकि इसका संचालित हरिओम अवस्थी करता है।

फोन पर बातचीत के बाद जहां महेंद्र सिंह मौके पर नहीं आए। वहीं हरिओम अवस्थी पटाखों को लेकर कोई संतोषजनक जवाब देने के अलावा किसी प्रकार का कोई कागज नहीं दिखा पाए। डीसीपी दक्षिण ने बताया कि लॉन में बने दो कमरों से 5 कुंतल अवैध विस्फोटक सामग्री मिली है। जिसकी अनुमानित कीमत 16 लाख के ऊपर है, मामले में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।