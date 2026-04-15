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कानपुर में वेतन घोटाला, 71 पुलिसकर्मियों की सैलरी रोकी, 2 ASI समेत 4 सस्पेंड

Apr 15, 2026 06:39 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर
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कानपुर में पुलिस विभाग ने अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए 71 पुलिसकर्मियों का अतिरिक्त वेतन रोक दिया है। जांच में सामने आया कि कुछ कर्मियों को नियमों के विरुद्ध एक माह का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया था। इस ऐक्शन से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।

कानपुर में वेतन घोटाला, 71 पुलिसकर्मियों की सैलरी रोकी, 2 ASI समेत 4 सस्पेंड

UP News: कानपुर में पुलिस विभाग ने अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाते हुए 71 पुलिसकर्मियों का अतिरिक्त वेतन रोक दिया है। जांच में सामने आया कि कुछ कर्मियों को नियमों के विरुद्ध एक माह का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया था। गलती उजार होने के बाद विभागीय काम देखने वाले दो एएसआई, एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उधर, इस ऐक्श के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

बताया जा रहा है कि लंबे समय से अवकाश पर रहे कर्मचारियों को भी वेतन जारी कर दिया गया था, जो विभागीय नियमों के खिलाफ है। मामला उजागर होने के बाद संबंधित कर्मियों से अतिरिक्त भुगतान की वसूली शुरू कर दी गई है। इस प्रकरण में विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। वहीं, दो एएसआई रैंक के अधिकारियों पर भी गाज गिरी है और उन्हें सस्पेंड किया गया है। निलंबित कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे और भी कार्रवाई की जा सकती है।

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इस मामले एक पुलिस अफसर ने बताया कि, पुलिस विभाग में अराजपत्रित कर्मचारियों जो नियमित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं, उन्हें एक माह का अतिरिक्त अवकाश/वेतन देने का प्रावधान है। इस प्रकरण में पाया गया कि कुछ कर्मचारी लंबे समय तक अवकाश पर रहे थे या निर्धारित मानकों के अनुरूप सेवा नहीं दे रहे थे। ऐसे कर्मचारियों को नियमों के अनुसार यह अतिरिक्त एक माह का वेतन नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन संबंधित कर्मचारियों की लापरवाही के कारण करीब 50 कर्मियों को यह अतिरिक्त वेतन जारी कर दिया गया।

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अधिकारी के मुताबिक मामले के संज्ञान में आते ही नियमानुसार इस अतिरिक्त भुगतान की कटौती कर ली गई है। साथ ही, इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। एक कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल और दो एएसआई रैंक के कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। सभी के विरुद्ध विभागीय जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि आगे की जांच के आधार पर अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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