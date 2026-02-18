आरटीओ ऑफिस का वरिष्ठ सहायक सस्पेंड, लखनऊ अटैच; क्या है मामला?
यूपी के कानपुर आरटीओ ऑफिस का वरिष्ठ सहायक को सस्पेंड कर दिया है। इस प्रारम्भिक जांच पर अपर परिवहन आयुक्त प्रशासन ने प्रदीप कुमार को निलम्बित कर दिया है। प्रदीप कुमार को परिवहन आयुक्त मुख्यालय लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवैध खनन के 11 चालान पर साढ़े पांच लाख रुपये का बकाया होने के बाद भी संबंधित वाहन को ब्लैक लिस्ट से बाहर कर दिया गया। इस सम्बन्ध में भूतत्व व खनिकर्म निदेशालय के निदेशक की शिकायत पर जांच हुई तो कानपुर नगर के आरटीओ कार्यालय के वरिष्ठ सहायक प्रदीप कुमार दीक्षित दोषी को पाया गया। इस प्रारम्भिक जांच पर अपर परिवहन आयुक्त प्रशासन ने प्रदीप कुमार को निलम्बित कर दिया है। प्रदीप कुमार को परिवहन आयुक्त मुख्यालय लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है।
इस पूरे प्रकरण में शामिल अन्य अफसरों व कर्मचारियों की भूमिका पता करने के लिए परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी है। जांच समिति में अध्यक्ष उप परिवहन आयुक्त यात्रीकर संजय सिंह और दो सदस्य उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र कानपुर राम रतन सोनी और गोरखपुर के सहायक परिवहन आयुक्त प्रवर्तन नरेश कुमार वर्मा हैं।
साढ़े पांच लाख रुपये के 11 चालान बाकी थे वाहन पर
भूतत्व व खनिकर्म निदेशालय के निदेशक ने 12 फरवरी को परिवहन आयुक्त से शिकायत की थी कि कानपुर नगर के आरटीओ कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक प्रदीप कुमार दीक्षित ने वाहन यूपी 71 एटी-0881 पर पांच लाख 50 हजार 400 रुपये बकाया होने के बाद भी उसे ब्लैक लिस्ट से बाहर कर दिया है। उस पर 11 चालान अवैध खनन के थे। नौ फरवरी को यह भी बताया गया था कि यह वाहन महोबा के चेकगेट से निकलकर हमीरपुर जिले की ओर जा रहा है। इस पर 11 चालान विभाग के बकाया है।
खनन अधिकारी ने इस वाहन को तब सुमेरपुर में पकड़ लिया था। तब इस पर बोरे में गेहूं के बोरे लदे मिले थे। एम चेक एप से पता चला था कि इस वाहन पर चार दिसम्बर 2021 से 26 फरवरी 2022 के बीच ये चालान हुए थे जो अभी तक जमा नहीं किए गए हैं। इस पर ही 13 फरवरी को प्रदीप कुमार दीक्षित को नोटिस भेजा गया। प्रदीप कुमार ने 16 फरवरी को स्पष्टीकरण दिया जिसकी जांच में पता चला कि आरोपी ने यह वाहन पोर्टल पर ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी बिना किसी अफसर के आदेश व आख्या के नियमविरुद्ध तरीके से उसे ब्लैक लिस्ट से बाहर कर दिया है। इससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा है। इस पर ही उन्हें निलम्बित करने का आदेश जारी कर दिया गया।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी टीम में हैं। दीप का डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव है। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखने का शौक है। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए हैं। सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं।और पढ़ें